В Забайкалье построят «Солнечный город»

В Забайкалье завершат строительство горно-металлургического комбината, построят животноводческое хозяйство и жилой комплекс «Солнечный город». Такое постановление правительства от 12 сентября 2022 года № 1590 вступает в силу 21 сентября.

Согласно документу, в границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» включили дополнительные земельные участки. Это позволит создать благоприятные условия как для запуска новых и развития старых инвестпроектов.





В частности, в 2022 году планируют завершить строительство горно-металлургического комбината в Каларском районе. К 2026 году в Чите построят жилой комплекс «Солнечный город». Кроме того, в ТОР хотят возвести транспортно-логистический центр «Терминал Забайкальск», и организовать животноводческое хозяйство с предприятием по производству мясных продуктов.



