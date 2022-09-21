Василиса Володина рассказала, когда переломится военная ситуация
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Василиса Володина рассказала, когда переломится военная ситуация

Василиса Володина рассказала, когда переломится военная ситуация
Астролог Василиса Володина высказалась о военной мобилизации. Ведущая отреагировала на новости о частичной мобилизации в России, дав свой прогноз на будущее. Напомним, на территории страны президент Владимир Путин объявил о проведении совокупности действий, которые должны сохранить целостность и суверенитет страны. «Россияне, легко не будет и довольно долго. На ближайшее время в ситуации будут два перелома — первый к концу октября-началу ноября. Второй — весной 2023 года», — сказала Володина. Василиса Володина назвала день, когда была объявлена частичная мобилизация историческим. Но принципиально воздержалась от детальных публичных прогнозов по ситуации.
«Прежде всего, потому, что в условиях высочайшего эмоционального накала люди воспринимают любую информацию искаженно — чаще всего, как поддержку своих ожиданий. Что ни говори, большинство услышит ровно то, что хочет слышать», — написала в своем телеграме Володина. По словам экс-ведущей программы «Давай поженимся!», она уже сталкивалась с такой реакцией, поэтому оценила ситуацию в обтекаемой форме.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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