Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?
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Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?

Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?
В первом сезоне программы, которая получила название «Беременные Дома-2» руководство проекта будет платить деньги за рождение ребёнка. Зрители сразу заинтересовались, кто из топчиков прошлых лет попытается сорвать куш... Некоторое время назад руководители Дом-2 сообщили, что теперь на проекте парам, которые родили ребенка, будут платить деньги. Естественно, многим поклонникам телешоу сразу стало интересно, кто из ведущих проектов или участников прошлых лет получит главный приз в десять миллионов рублей. Кроме того, им также интересно, кто придёт на проект за ребёнком и деньгами.

Теперь зрителям искренне интересно, вернутся ли Даниэль Чистов и Надежда Ермакова в этом сезоне. Эта пара мечтала отправиться в путешествие вместе, но в то же время Надежда давно хотела завести малыша и сейчас это шанс для неё не только получить желаемое, но и сорвать куш в виде десяти миллионов рублей. При этом шансов у неё куда больше, чем у менее известных участников проекта. Зная девушку, она уже может быть беременна, поэтому заявит на проект и сообщил, что у неё две полоски.

Даже если она не получит миллион, который дают за первого ребенка, то сможет бороться сразу за десять, что будут разыгрывать в конце сезона. Что думаете по поводу такой задумки?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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