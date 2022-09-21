Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?

Вадим Карасев

Некоторое время назад руководители Дом-2 сообщили, что теперь на проекте парам, которые родили ребенка, будут платить деньги. Естественно, многим поклонникам телешоу сразу стало интересно, кто из ведущих проектов или участников прошлых лет получит главный приз в десять миллионов рублей. Кроме того, им также интересно, кто придёт на проект за ребёнком и деньгами.Теперь зрителям искренне интересно, вернутся ли Даниэль Чистов и Надежда Ермакова в этом сезоне. Эта пара мечтала отправиться в путешествие вместе, но в то же время Надежда давно хотела завести малыша и сейчас это шанс для неё не только получить желаемое, но и сорвать куш в виде десяти миллионов рублей. При этом шансов у неё куда больше, чем у менее известных участников проекта. Зная девушку, она уже может быть беременна, поэтому заявит на проект и сообщил, что у неё две полоски.Даже если она не получит миллион, который дают за первого ребенка, то сможет бороться сразу за десять, что будут разыгрывать в конце сезона. Что думаете по поводу такой задумки?