Вещь этой осени — длинная джинсовая юбка. 10 моделей, чтобы заново открыть тренд нулевых

Вадим Карасев

Длинные джинсовые юбки — еще один пробудившийся от спячки тренд из нулевых. Деним был едва ли не главным материалом той эпохи для любых случаев — все мы помним джинсовые тотал-луки Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка на красной дорожке. Сегодня доказательств того, что джинсовые макси и миди являются маст-хэвом сезона, тоже хватает: от Джиджи Хадид, которая выходит на дорожку в кроп-топе и юбке Jade Cropper, до кутюра Balenciaga. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала 10 джинсовых юбок, которые можно купить прямо сейчас.





Эльза Хоск в HelsaСабрина Сато в Balenciaga

1.BLCV

Цена: 12 900 руб.

Один из самых известных российских брендов — производителей денима больше сфокусирован на джинсах, но интересные юбки в ассортименте тоже можно найти. Например, такую с асимметричным кроем и необработанным краем. Носить ее можно с всегда актуальными осенью кожаными куртками и жакетами или джинсовкой оверсайз, комбинируя с казаками или массивными лоферами и туфлями "Мэри Джейн" на толстой подошве. Холодов можно не бояться — юбку можно носить с контрастными колготками, которые в этом сезоне из просто необходимой становятся ультрамодной вещью.





BLCV

2.Charuel

Цена: 6 990 руб.

Прямая джинсовая миди-юбка классического оттенка денима отлично подойдет для стиля casual с уклоном в формальные образы. Если дресс-код в офисе не слишком суров, то ее легко сочетать с базовыми блузками, водолазками и ботильонами на каблуке. Для более свободных образов стоит иметь в виду яркий трикотаж, укороченные кардиганы или рубашки с принтами, которые можно носить навыпуск.





Charuel

3.Alexander Wang

Цена: 46 990 руб.

Если ищете базовую макси-юбку, то стоит присмотреться к этой модели из денима с эффектом потертости. Сзади у юбки есть высокий разрез с застежкой на молнию, так что уровень "открытости" можно регулировать. Юбку можно носить с казаками или сапогами на устойчивом каблуке. Добавив кроп-топ, можно повторить и образ Джиджи Хадид. Носить юбку можно также с кожаной жилеткой и интересным лонгсливом — прозрачным или с принтом тай-дай.





Alexander Wang

4.O'Stin

Цена: 1 499 руб.

Еще один вариант для повседневных образов, но в более светлом оттенке денима. Такую юбку легче комбинировать с белой обувью, которая еще не вышла из трендов, а также модными оттенками сезона вроде розового и лавандового.





O'Stin

5.Junya Watanabe

Цена: 68 690 руб.

Модель японского бренда, известного сложными драпировками и оригинальным кроем, подойдет для тех, кто не боится экспериментов. В юбке сочетается несколько материалов: синий хлопковый деним с декоративными потертостями и плиссированный полиэстер черного цвета (из него выполнена и практически вся задняя часть юбки). Носить можно с чем-то, что продолжает тему асимметрии, например, деконструированным топом или жакетом, или, наоборот, попробовать уравновесить образ какой-то подчеркнуто минималистичной вещью вроде белой рубашки или черного свитера.





Junya Watanabe

6.Akhmadullina Dreams

Цена: 4 190 руб.

Юбка прямого силуэта с высокой посадкой, просторными накладными карманами и рельефными швами легко интегрируется в спортивный стиль — носить ее можно с удобными худи, футболками и кроссовками.





Akhmadullina Dreams

7.Red September

Цена: 9 360 руб.

Юбка с накладными карманами-клапанами словно создана как альтернатива еще одному маст-хэву года — брюкам-карго — на случай, если брюки вы не носите.





Red September

8.Ganni

Цена: 26 150 руб.

Компромиссом между базовой и слишком авангардной моделью может стать эта джинсовая юбка с эффектом окрашивания в технике тай-дай. Расклешенный крой придает юбке немного ретровайба, так что и стилизовать ее можно сообразно моде той эпохи: с высокими сапогами, ремнем, блузой с бантом и кожаным пальто.





Ganni

9.Dries Van Noten

Цена: 24 900 руб.

Еще один вариант бескомпромиссного макси — с разрезом, косым передним швом и необработанным краем. Фишка юбки в непривычном узоре "потертостей", напоминающем то ли паутинку, то ли заломы на ткани. Носить такую вполне можно и на вечеринки, если дополнить эффектным топом с блестками или креативным корсетом с принтом.





Dries Van Noten

10.To Be Blossom

Цена: 5 590 руб.

Повторить образ Эльзы Хоск в белой джинсовой юбке поможет эта модель на пуговицах. В зависимости от "обрамления" юбка может выглядеть и нарядной, и неброской — носите ее с футболкой базового оттенка и тренчем по делам, а для свидания постройте образ на боди с красивым вырезом и акцентных украшениях.





To Be BlossomНадя Бесчетникова