Владимир Путин объявил о военной мобилизации
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Владимир Путин объявил о военной мобилизации

Владимир Путин объявил о военной мобилизации
Президент Владимир Путин решил призвать резервистов. Сегодня в 9:00 утра по московскому времени состоялось обращение президента страны к россиянам. Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан. Также глава государства отметил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Владимир Владимирович. Также Путин подчеркнул, что все эти мероприятия созданы для защиты ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, которые на днях проведут референдум о вхождении в состав РФ. «Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей, приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. Они обратились к нам, к РФ, с просьбой поддержать такой шаг. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы поддержим», — поделился президент.
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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