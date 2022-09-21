Вышло обновление Windows 11 с новыми функциями для игроков





Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 11, которое вносит целый ряд изменений для игроков. Добавлены новые функции, которые позволят с большим комфортом играть на компьютерах под управлением Windows 11. Про некоторые из новых функций:

Новая панель Xbox Game Bar. Она позволит получить удобный доступ к недавно сыгранным играм и средствам запуска игр с помощью контроллера.





Улучшения графики. Игры в оконном режиме с DirectX 10 и 11 получат значительно улучшенную задержку отображения, Auto HDR и переменную частоту обновления (VRR). Раньше они были доступны только при запуске игр в полноэкранном режиме.





Приложение для настройки HDR. Microsoft выпустила новое приложение HDR Calibration, которое позволит игрокам улучшить точность цветопередачи и согласованность своих HDR-дисплеев.

Новые игровые функции для Microsoft Edge. Переработана домашняя страница — теперь игроки могут зарабатывать баллы Microsoft Rewards, как только запускают браузер, с персонализированными историями и легким доступом к библиотеке Xbox Cloud Gaming. А встроенный Clarity Boost в браузер сделает более четкими игры из Cloud Gaming.



