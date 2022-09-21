Заболевший ковидом Сергей Бурунов записал видео из больничной палаты
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Заболевший ковидом Сергей Бурунов записал видео из больничной палаты

Заболевший ковидом Сергей Бурунов записал видео из больничной палаты

СМИ сообщили, что звезда «Полицейского с Рублевки» был экстренно госпитализирован в минувший вторник. Актер попал в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.


Поклонники беспокоятся за состояние любимого актера. Поэтому Бурунов решил лично выйти на связь, чтобы упокоить фанатов и прояснить ситуацию. Он заявил, что информация о его тяжелом состоянии ложная. Он чувствует себя хорошо, а к специалистам обратился самостоятельно.

«Да, я в больнице, но ничего страшного в этом нет, — говорил он в личном блоге. — Я решил госпитализировать сам себя, поскольку человек тревожный и ответственный. Чтобы не заражать вас, мои дорогие друзья, я обратился к врачам, чтобы мне оказали квалифицированную помощь и назначили грамотный протокол лечения».

Артист добавил, что уже идет на поправку и надеется на скорейшее возвращение домой. «Я в стабильном состоянии, не нужно нагонять панику. Все в порядке. Я живой — это главное. Вам я желаю наикрепчайшего здоровья. Носите маски, пользуйтесь санитайзерами и берегите друг друга», — заключил Сергей.

Напомним, что 45-летний Бурунов известен, благодаря участию в шоу «Большая разница», съемках в ряде популярных проектов, как «Полицейский с Рублевки», «Содержанки», «Домашний арест» и другие. Актера также называют официальным голосом Леонардо Ди Каприо в России.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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