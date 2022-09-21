Займ наличными – описание, особенности оформления, требования

Займы наличными в Nacredit.KZ дают возможность получить заемные средства и распоряжаться ими по своему усмотрению. Деньги могут быть потрачены на все, что угодно, без необходимости отчитываться о цели их использования. Не требуется внесение залога и поручительство третьих лиц.

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Где оформить займ наличными?

Деньги наличными можно получить в отделении банка, но для этого необходимо собрать обязательный пакет документов. Рассмотрение заявки зачастую занимает несколько дней. Услуга также доступна во многих микрофинансовых организациях Казахстана, перечень требований которых меньше, а на обработку анкеты уходит не более 15 минут. После принятия положительного решения деньги зачисляются на указанные реквизиты мгновенно, и их можно сразу же обналичить.

Кредит наличными предоставляют непосредственно в представительстве МФО. Подать заявку можно с помощью менеджера или предварительно заполнить на сайте компании. Это не отражается на принятии решения. Потенциальному заемщику понадобится паспорт, идентификационный номер. Наличие второго удостоверения личности (загранпаспорта или водительского удостоверения) будет преимуществом.





Микрокредиты зачисляют на счет «Казпочты». Перевод можно будет снять в любом отделении в его рабочее время. Получить деньги также можно, обналичив их с банковской карты или IBAN счета.

Погасить задолженность можно не только в отделении финансовой организации, заемщикам предлагают несколько способов оплаты:

в персональном кабинете на сайте МФО;

с помощью систем онлайн-банкинга;

в отделениях банка;

через терминалы самообслуживания.

Платежи можно вносить частями или целиком. Возможно также досрочное погашение без последующего начисления штрафных санкций.

Какие требования для получения микрокредита наличными?

У каждой МФО действуют свои условия кредитования, стандартно к заемщикам выдвигаются следующие требования:

гражданство РК;

возраст – от 18-21 до 65-71 года;

наличие документов, подтверждающих личность.

Получить займы могут все категории населения, включая пенсионеров, студентов, безработных и женщин в декретном отпуске. Сумма может быть потрачена на оплату обучения, приобретение медикаментов, расширение бизнеса, ремонт авто, покупку подарка.





Процент согласования по заявкам на наличные микрокредиты высокий. Но потенциальный заемщик гарантировано получит отказ, если допустит следующие ошибки:

в анкете указаны недостоверные сведения – величина дохода, место работы;

отсутствуют обязательные данные;

пользователь не отвечает на звонок оператора, это требование действует не во всех микрофинансовых организациях.

Преимущества и недостатки наличных онлайн займов

К выгодам от оформления микрокредита относится следующее:

возможность получения средств без непосредственного посещения представительства компании;

моментальное рассмотрение запроса;

минимальное количество документов;

деньги могут быть потрачены на любые цели.

В список недостатков можно включить высокие процентные ставки и наличие штрафных санкций/пени за несвоевременное выполнение обязательств.