Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке

Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке

Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-ЙоркеЖена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена решила послушать видеообращение мужа в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она вошла в зал Генассамблеи ООН, где ожидается трансляция выступления украинского лидера.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне.

20 сентября ООН подтвердила, что генеральный секретарь Всемирной Организации Антониу Гутерриш провел встречу с Еленой Зеленской. Они обсудили ситуацию в стране, включая влияние конфликта на гуманитарный кризис, права человека и ядерную безопасность.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян
ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян
Ольга Орлова показала потрясающе молодую маму-именинницу
Ольга Орлова показала потрясающе молодую маму-именинницу
Ксения Собчак рассказала о своей эмиграции в Израиль
Ксения Собчак рассказала о своей эмиграции в Израиль
Фанаты Нюши вычислили любовницу ее мужа
Фанаты Нюши вычислили любовницу ее мужа
Настя Ивлеева рассказала, куда исчезла ее грудь
Настя Ивлеева рассказала, куда исчезла ее грудь
Подборка забавных твитов обо всем - 21.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 21.09.2022 (15 фото)
Сравнение Deathloop на Xbox Series X | S и Playstation 5
Сравнение Deathloop на Xbox Series X | S и Playstation 5
Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке
Жена Зеленского решила посмотреть видеообращение мужа в Нью-Йорке
"Пытались унизить": Рудова рассказала о травле в школе, пожаловавшись на издевательства учителей
"Пытались унизить": Рудова рассказала о травле в школе,
ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку
ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.09.2022 (15 фото)
Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету
Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету

Топ на сегодня

Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
Настасья Самбурская восхитила стальным прессом и пышной грудью на фото в бикини
Настасья Самбурская восхитила стальным прессом и пышной грудью на
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)

Еще по теме

Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу
Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООН
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в сентябре