Женщина оригинально отомстила занявшему ее парковочное место человеку
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Женщина оригинально отомстила занявшему ее парковочное место человеку

Женщина оригинально отомстила занявшему ее парковочное место человекуЖенщина отомстила человеку, занявшему ее парковочное место, из-за чего его оштрафовали

Пользовательница Reddit поделилась историей своей матери, оригинально отомстившей человеку, который занял ее оплаченное парковочное место для инвалидов. Она рассказала, что в итоге нарушителю пришлось платить огромный штраф.

«Моя мать — инвалид, из-за чего у нее есть предназначенное для нее место на парковке стоянки ее многоквартирного дома, за которое она платит», — написала девушка.

По словам автора, недавно место ее матери начал занимать частый посетитель здания, в то время как свободными оставались другие места. «Моя мать оставляла вежливую записку на лобовом стекле в первые несколько раз. Но она быстро поняла, что это становится рутиной», — написала рассказчица.

«Когда матери надоела эта ситуация, она припарковала машину прямо за автомобилем человека, регулярно занимавшего ее место, и наблюдала с балкона своей квартиры», — вспомнила пользовательница платформы. Тогда человек вышел и разозлился, пытаясь использовать пустое пространство рядом, чтобы выбраться, но это не сработало, уточнила она.

Когда водитель попытался прорваться и выехать с парковки, вокруг было множество свидетелей, которые могли подтвердить, что он оставил там машину незаконно. «В итоге он должен заплатить большой штраф и оплатить ремонт машины моей матери», — пересказала девушка произошедшее. Она также добавила, что нарушителю запретили посещать здание.

В комментариях под постом многие юзеры отметили, что мать автора поступила гениально. «Пожилой ветеран, с котором я жил по соседству, поставил табличку перед своим парковочным местом для инвалидов с надписью: "Если вы не инвалиды, когда паркуетесь здесь, вы будете, когда уйдете". Это было удивительно эффективно», — поделился комментатор под постом похожей историей. Многие сочли наказание водителя заслуженным.

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По материалам: lenta.ru

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