Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусом
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Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусом

Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусомMash: звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Бурунова госпитализировали с коронавирусом

Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что артиста доставили в приемное отделение 20 сентября с отдышкой, кашлем, болью в горле, голове и мышцах.

Mash рассказал, что Бурунов заболел еще 14 сентября, на следующий день у него взяли тест, который показал положительный результат.

Актер решил остаться дома, однако вскоре ему стало хуже. По ЭКГ его показатели в норме, остальные результаты анализов еще в работе. До госпитализации компьютерная томография показала, что с легкими звезды сериала все в порядке.

В августе актриса Яна Кошкина попала в больницу в Москве с коронавирусом. Первое время артистка лечилась дома, но состояние только ухудшалось, и она вызвала скорую.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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