14 реалистичных портретов персонажей мультсериала «Симпсоны», созданных с помощью искусственного интеллекта
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14 реалистичных портретов персонажей мультсериала «Симпсоны», созданных с помощью искусственного интеллекта

14 реалистичных портретов персонажей мультсериала «Симпсоны», созданных с помощью искусственного интеллекта

Милан Ярам называет себя художником будущего. Он с помощью искусственного интеллекта и своей неповторимой фантазии преображает героев популярных сериалов, мультфильмов и различных представителей поп-культуры в реалистичных персонажей, в которых прослеживается нечто завораживающее и моментами даже пугающее. Готовые работы Милан выкладывает в своих социальных сетях. В этот раз парень взялся за семейку Симпсонов и их друзей.

Создатели сериала «Симпсоны» с 1989 года выпустил на киноэкраны 34 сезона, рассказывающих о приключениях Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги Симпсонов. Конечно, за столь длительный срок мы привыкли к внешности главных и второстепенных героев. Поэтому представить их другими практически невозможно. Однако Милан решил перевернуть наше сознание и выпустил серию работ, которая преобразила жителей «жёлтой вселенной» до неузнаваемости.

Гомер Симпсон

Лиза Симпсон

Мультсериал «Симпсоны” за период своего существования завоевал 21 статуэтку «Эмми», а также получили собственную звезду на «Аллее славы».

Мардж Симпсон

По задумке сценаристов необычная и пышная причёска Мардж Симпсон нужна была для того, чтобы скрыть кроличьи уши, которые имелись у неё помимо собственных обычных ушей. Эпичное разоблачение должно было наступить в последнем эпизоде сериала, но по ходу развития сюжета сценаристы и режиссёры отказались от этой странной затеи.

Барт Симпсон

В 1998 году журнал «Time» назвал Барта Симпсона одной из самых влиятельных персон столетия. Какой ещё мультяшный мальчик мог бы похвастаться таким достижением?

Мэгги Симпсон

Нед Фландерс

Милхаус Ван Хутен

Ральф Виггам

Апу Нахасапимапетилон

Клэнси Виггам

Абрахам Симпсон

Вэйлон Смитерс

Любопытно, но несмотря на наличие современных технологий процесс проработки каждого эпизода мультсериала занимает от шести до девяти месяцев.

Мо Сизлак

Мистер Бёрнс

Здесь вы можете посмотреть, как французский художник переделал различных комиксовых героев. Он представил их в обликах популярных персонажей студий Disney и Pixar.

# Интересное
По материалам: twizz

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