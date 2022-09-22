15 невзрачных и старых вещей, которые были уже одной ногой на свалке, но люди решили дать им второй шанс

Как только у нас что-то ломается или становится непривлекательным, то мы сразу же задумываемся о том, а не выбросить ли нам эту вещь на помойку. Но эти мысли закрадываются в голову далеко не всем. Кто-то же наоборот решается дать старой и невзрачной вещи второй шанс, и делает он это не зря! Ведь результат превосходит все его ожидания.

Сегодня мы подготовили для вас 15 случаев, когда поломанные вещи могли вот-вот оказаться на свалке, но люди с золотыми руками незамедлительно пришли к ним на помощь и продлили им жизнь.

А вы знали, что в комиссионном магазинчике можно купить отличнейшую лежанку для вашего щенка? Да ещё и за гроши!

До и после

Разукрасил ещё одну вазу

Новый журнальный столик, когда-то купленный за копейки

Иногда специально покупаю вещи, чтобы дарить им второй шанс

Красивое дерево скрывалось за семью слоями краски

Ослепнуть можно не только от света новой лампы, но и от её красоты

Преображение куклы

Первый блин оказался не комом

Это было первое, что я когда-либо реставрировал.

Была старинной дверцой котла, а стала электрическим камином и небольшим баром

Кот тоже оценил обновочку!

Никогда до этого не видел такой табуретки со ступеньками, поэтому решил её купить. Немного преобразил, чтобы подходила под мой стиль.

Что было и что стало

По этим стульям точно плакала свалка, но они были спасены человеком

Ни одной царапинки

Полностью отреставрированный маленький буфет Brasilia II

Смогу ли я теперь превзойти это?

А вам приходилось когда-нибудь дарить вторую жизнь вещам, которые уже были одной ногой на свалке?