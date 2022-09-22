15 случаев, когда вещи казались слишком аппетитными, но это был коварнейший обман

Говорят, что не стоит ходить в магазин голодным: в таком состоянии всё вокруг кажется слишком вкусным, так и хочется купить и съесть множество продуктов. Так вот, этот пост в голодном состоянии мы смотреть тоже не рекомендуем. Ведь мы собрали здесь фотографии вещей, которые выглядят очень аппетитно, но это обман! Поэтому съешьте что-нибудь и только тогда смотрите сами.

Шерстяная сладкая вата

Губка-хлебушек

Змеиный капкейк

Морские леденцы

Маршмэллоу или пластилин?

Жареная корочка

Курочка, которая слишком дорого обойдётся зубам.

Чупа Чупс или фреза?

Киви?

Краска для волос похожа на взбитые сливки

Несъедобный стейк или десерт?

Это лавандовое мыло.

Какой тортик!

Это бочка с радиоактивными отходами в разрезе.

Какой большой кусок сыра

Каменное яйцо

Кстати, у нас есть целая подборка фотографий яиц, которые выглядят слишком нетипично.

Очень твёрдое печенье

Мармеладный червячок?

А здесь мы собрали для вас случаи, когда безобидные вещи выглядели довольно пугающе.