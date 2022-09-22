15 странных привычек людей, которые способны расшатать нервную систему почти любого

Что будет, если попросить поднять руку тех, у кого нет вредных привычек? Правильно, этого никто не сделает. А всё потому, что среди нас нет ни одного идеального человека, чья репутация не была бы замызгана грязной тарелкой, брошенной в раковину. Но только если с нашими тараканчиками в голове мы уже как с родными, то свыкнуться с причудами наших коллег, близких людей или друзей нам не так просто, как хотелось бы. Сегодня мы подготовили для вас подборку людей, чьи привычки умело выводят других из себя.

Смотрим и не нервничаем!

Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсы

Почееему?

Моя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро.

Я встречаюсь с монстром

Вот так мой сын ест хлеб…

Что за монстрика я впустила в этот мир?

Больно смотреть на то, как мой друг ест своё буррито

Полка с книгами в доме моих родителей

Как моя жена разрезает пиццу: среднего не дано

Подставки для кружек не для моего мужа

Вместо того, чтобы поставить кружку на одну из подставок, он поставил её рядом с ними.

Жена пытается меня убедить, что это нормально

Как мой папа читает книги

А как читаете книги вы?

Забудем о существовании посуды

Как мой друг собирается есть хлопья. Я был свидетелем этого уже не раз.

Мой папа никогда не отклеивает никакие этикетки или защитные плёнки от предметов. И мне не даёт это делать!

Купила себе новые кроссовки на прошлой неделе…

Моя мама, не переставая, ходила в них выбрасывать мусор. Теперь они выглядят, как тот самый мусор.

Мои коллеги ВСЕГДА берут наконечники для пипеток с центра

Любители готовить, но не убирать за собой

А у вас есть знакомые или родственники, от привычек которых у вас немножко дёргается глаз?