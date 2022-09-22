15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто

В четверг стартовало социальное реалити «Новые пацанки». Проект рассказывает о девушках с трудной судьбой. Все они мечтают избавиться от темного прошлого. Эксперты проекта помогут им обрести смысл в жизни.

На телеканале «Пятница!» состоялась премьера социального реалити «Новые пацанки». 15 участницам предстоит пройти сложный путь преображения, избавиться от психологических травм и наконец обрести надежду на светлое будущее. На протяжении трех месяцев они будут жить в Школе леди, обучаясь у лучших специалистов по психологии, этикету и другим дисциплинам. «СтарХит» узнал, кто же они — новые пацанки и какие душевные раны они хотят залечить.





Амина Усманилаева

22 года, Каспийск

Амина — бывшая спортсменка, которая работает продавцом в табачном магазине. Ее брутальная внешность обманчива. Внутри девушки скрывается нежный ребенок, травмированный обесцениванием матери. Родительница унижала дочь, называя недостаточно красивой. Отец рано погиб, а сестра и брат не дарили внимания и заботы. Горькие эмоции Амине пришлось скрывать за агрессией.

«В первую очередь, я бы поменяла свой тяжелый характер, вспыльчивость, агрессию — все это во мне присутствует, и я не знаю, что с этим делать, — говорит Амина. — А еще я пришла победить, вложу этот миллион в свое дело. Семью хочу, обязательно. Мужа-единомышленника. Не такого, как в Дагестане принято: он с утра уходит, а я весь день дома».

Диана Янголенко

20 лет, Норильск

Диана хорошо разбирается в финансах, работает в банковской сфере, однако ее характер оставляет желать лучшего. Она бывает мстительной и хладнокровной, однажды в знак протеста даже сожгла чужую квартиру. Кроме того, за плечами у девушки темное прошлое: две судимости и три привода, зависимость от запрещенных веществ.

«Я ничего о себе не знаю, — сокрушается Диана. — Пробовала все подряд, кидалась из крайности в крайность. Нахожусь в поиске себя, своего предназначения. У меня есть младшая сестра, мы с ней очень разные. Я ее люблю, но иногда не понимаю. Мне бы хотелось быть для нее примером. Неприятно, когда младшие от тебя перенимают только плохое».

Кира Медведева

22 года, Нижний Новгород

До 19 лет Кира занималась спортом, но, работая в караоке-баре, начала увлекаться алкоголем и запрещенными препаратами. Теперь мечтает избавиться от зависимостей.

«Я вижу себя другим человеком, — говорит она. — Внешность можно поменять, но какая разница, если снаружи красивая оболочка, а внутри пусто? Хочу быть полноценной конфеткой. А еще пришла за победой: пообещала бабушке с дедушкой, что принесу им миллион погасить долги. Что касается своей мечты, то мне интересна барная индустрия, хотелось бы открыть свой бар».

Кристина Захарова

27 лет, Питкяранта

Когда-то Кристина была перспективной футболисткой, но проблемы в семье сильно ударили по становлению ее личности. Отец девушки был домашним тираном, который проявлял физическое насилие по отношению ко всем членам семьи. В итоге Кристина сбежала, познакомилась с запрещенными препаратами, а теперь пытается начать жизнь с чистого листа.

«Я устала видеть в глазах людей, которые меня любят, страдания и боль. Особенно, если это мама. С таким образом жизни, как у меня, больше тридцатки не живут, а мне уже 27. Но я знаю, что во мне есть потенциал, и вижу, что люди могут пойти за мной. Хочу выделиться среди участниц всех сезонов, показать, что можно изменить свою жизнь и открыть собственный бизнес», — делится планами Кристина.

Юлия Михайлова

24 года, Челябинск

В прошлом работница эскорта и стриптизерша с массой зависимостей, теперь — почтальон, отрицающая собственное женское начало. Ее отвергли родители и воспитала бабушка. Ее тяжелая болезнь и смерть стали для девушки сильной психологической травмой.

«Я вижу себя очень жизнерадостной, всегда с улыбкой, на позитиве, умеющей бороться со злыми привычками, — говорит Юлия. — У меня есть проблемы со сном, а хочется просыпаться с улыбкой на лице. Хочу вновь стать красивой, женственной, элегантной, потому что сейчас от меня веет мужиком, и мне это не нравится».

Мишель Гаджиева

21 год, Москва

Мишель страдает от адреналиновой зависимости. Девушке нравятся находиться в опасности, быть на волоске от смерти. Одно из травмирующих воспоминаний — травля одноклассников из-за национальности. Она не чувствовала поддержки и в кругу близких людей. Девушка хотела быть моделью, ей даже предлагали модельные контракты, но родители запретили.

«Первое, что я хочу, — избавиться от адреналиновой зависимости. Понимаю, что могу так умереть: несколько раз прокатит, а потом меня собьет машина. А еще я бы хотела научиться отвечать словом, а не кулаками. Я вижу себя более спокойной после проекта», — отмечает Мишель.

Анастасия Афанасьева

24 года, Петрозаводск

Анастасия работает в консумации и может похвастаться хорошим заработком, однако все деньги спускает на пагубные пристрастия. Так девушка пытается заглушить душевную рану. Ведь в детстве ее бросила мать, а отец был настоящим тираном. Мужчина жестоко избивал дочь, как и родная бабушка. Несмотря на все тяготы, Анастасия — профессиональный художник, работала на мебельном заводе и создавала изделия ручной работы.

«Я пришла на проект, чтобы кардинально изменить свою жизнь, — делится девушка. — Я поняла, что с моим отношением к людям добром это не закончится: я либо сяду, либо меня убьют. На проекте хочу в первую очередь научиться доброте. С этого все и начинается. А дальше ты становишься совсем другим человеком».

Идея Сверчкова

19 лет, Новосибирск

Родители-ученые делали все, чтобы Идея росла в хороших условиях, но та увлеклась запрещенными веществами. Девушка также занимается селфхармом, любит причинять себе физическую боль. Ее бывший избранник умер от передозировки веществ.

«Я пришла на проект, чтобы раскрыть свой творческий потенциал, потому что сейчас я страдаю какой-то фигней, — считает Идея. — После проекта вижу себя с миллионом рублей на руках: первым делом наращу длинные волосы и закончу художественную школу».

Елизавета Андрющенко

24 года, Новосибирск

Елизавета воспитывалась в строгой религиозной семье. Но дисциплина и жестокость отца привела ее к обесцениванию всего мужского. Девушка пытается быть сильнее, чтобы вернуть себе чувство безопасности, поэтому проявляет агрессию. Насилие в итоге привело Елизавету к судимости.

«У меня нет зависимостей: я никогда не пила и не курила, не употребляла запрещенные вещества. Я всегда все делаю в трезвом уме. Хочу поправить свои беды с головой, ведь до проекта я и не думала, что все так печально. А когда попала сюда, то разочаровалась в себе», — говорит она.

Алиса Куняшова

23 года, Волгоград

Алиса страдает от алкоголизма. Она перебивается подработками, чтобы добыть очередную порцию выпивки. Отец всю жизнь бил маму, иногда и ее, поэтому Алиса росла на улице. Сейчас девушка живет без цели, задается экзистенциальными вопросами. Мечтает стать нужной и найти себя.

«Не знаю, для чего я здесь и чего хочу, — признается Алиса. — Поэтому я постоянно пью. Просыпаюсь, выпиваю и вновь ложусь спать. В детстве маму отец бил, и все это было на моих глазах. Я из дома бежала, а на улице не воспитают хорошим человеком. Я очень хочу измениться и быть нужной».

Рони Вербицкая

24 года, Москва

В раннем возрасте мама отдала дочь в детский дом. Она обещала вернуться, как только заработает денег, но так и не вернулась. Девочка выросла, стала успешной моделью и танцовщицей, но внутри Рони абсолютно несчастна и не уверена в себе. Жизненный опыт научил тому, что людям нельзя верить, потому что они могут причинить сильную боль.

«Моя миссия — доказать детям из интернатов, детских домов, из неблагополучных семей, что все возможно, если ты хочешь изменить свою жизнь. Да, от тебя отказались родители, но борись и иди дальше. Я не хочу, чтобы дети сдавались, спивались, сидели в тюрьмах, подсаживались на иглу. Я знаю, что это сложно, но пытаюсь бороться. Ведь если сдамся, то какой я пример для них?» — делится Рони.

Валерия Вакарчук

24 года, Сочи

Валерия родилась в необычной семье. Когда она появилась на свет, матери было всего 16, а отцу 17. В результате девочку воспитывали бабушка и дедушка. Детства у Леры не было, поэтому она научилась с ранних лет примерять роль взрослого.

Однако, несмотря на волевой характер, Валерия дважды становилась жертвой насилия: ее домогался родственник отчима, а позже избивал первый парень. Жизненные тяготы привели ее к запрещенным препаратам и алкоголю. Валерия использует их, чтобы сбежать от реальности.

«Мечты? Я никогда не задумывалась, есть ли они у меня, потому что не знаю, могу ли я их реализовать, — откровенничает девушка. — Если подумать, то хочу детей, семью, но не знаю, будет ли у меня это. Кто мечтает и у кого не реализовывается, тот разочаровывается, а мне проще не мечтать и просто идти вперед».

Ангелина Новоселова

21 год, Екатеринбург

Ангелину мать бросила сразу после родов, оставила на воспитание бабушки и дедушки. После их смерти девушка принадлежала только себе, начала употреблять, забеременела и родила в 18 лет. Материнство не изменило Ангелину. С ребенком девушка не живет, так как работает в секс-индустрии. Она признается, что умеет выживать только за счет мужчин, не мыслит себя без алкоголя, драк и приключений.

«Я работаю в эскорте и в салоне красоты маникюрщицей, — говорит Ангелина. — Когда у меня нет денег и я не могу заплатить за садик ребенка, иду в эскорт. Две недели работы хватает, плюс еще неделю отхожу от алкоголя и наркотиков. Я пришла на проект, чтобы изменить себя. Лучше буду зарабатывать мало, но честно и не убивая себя».

Виолетта Малышенко

21 год, Сургут

Участница пережила физическое и эмоциональное насилие со стороны родителей. Абьюз нанес Виолетте глубокую психологическую травму. Девушка страдает от наркотической зависимости. Ей некомфортно находиться наедине с собой, поэтому она постоянно нуждается во внешних раздражителях — развлечениях, запрещенных веществах.

«В 15 лет мне впервые разбили сердце, мама начала бить: она выбивала мне зубы расческой, ломала пальцы, а папа всегда был чужим дядей в жизни. Мы часто спорили с родителями из-за того, что я — это я. Они никогда не понимали, что я пытаюсь найти себя», — делится Виолетта.

Юлия Чикина

18 лет, Курск

Все детство провела в деструктивной семье алкоголиков. Это научило ее созависимому поведению, но в подростковом возрасте научилась сосредотачиваться на себе. Девушка проявляет агрессию к окружающим, чтобы чувствовать себя лучше.

«Я сюда пришла не для того, чтобы избавиться от зависимостей — это я могу сделать самостоятельно, — говорит Юлия. — Хочу поменять свою манеру общения, проработать детские обиды. Я знаю, что они у меня есть, но что с ними надо делать? Мне нужна помощь. Я хочу иметь будущее, открыть свой барбершоп и учить людей стричь».