45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в Game Pass

45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в Game Pass


Авторы Scorn сегодня представили несколько новых скриншотов игры и опубликовали 8-минутный геймплей пролога. Вместе с тем, некоторые журналисты получили возможность чуть более углубленно взглянуть на хоррор, в сети появились более чем 40-минутные геймплейные видео по Scorn.

Один из таких роликов, где показывают не только пролог, но и почти час полноценного геймплея, с головоломками, аугментацией, врагами и прочим, можно посмотреть ниже. Напомним, что Scorn выходит только на Xbox Series X | S и PC в следующем месяце — 21 октября. Сразу после релиза игра будет доступна в Game Pass.


Watch this video on YouTube

Журналисты в своих превью отмечают, что Scorn — это, в первую очередь, хоррор-головоломка, а не шутер, о чем ранее сообщали и сами разработчики.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Стало известно о погружении Германии в худший за 73 года экономический шок
Стало известно о погружении Германии в худший за 73 года
45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в Game Pass
45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в
Что за праздник Воздвижение Креста Господня: история и строгие запреты
Что за праздник Воздвижение Креста Господня: история и строгие запреты
Фотографии, которые успели сделать в самый подходящий момент (15 фото)
Фотографии, которые успели сделать в самый подходящий момент (15 фото)
Кадони высмеял попытки Бухынбалтэ вновь сойтись с Барзиковым
Кадони высмеял попытки Бухынбалтэ вновь сойтись с Барзиковым
В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина
В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина
МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин за рулем
МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин
7 привычек, которые указывают на скрытый творческий потенциал
7 привычек, которые указывают на скрытый творческий потенциал
Собчак ответила на слухи об эмиграции в Израиль
Собчак ответила на слухи об эмиграции в Израиль
Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022
Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022
Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет торговать жопой»
Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет
ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян
ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян

Топ на сегодня

Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?
Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?
Подборка смешных ценников в магазинах (17 фото)
Подборка смешных ценников в магазинах (17 фото)
Gas Station Simulator, ставшая популярной в Steam, выходит на Xbox в октябре
Gas Station Simulator, ставшая популярной в Steam, выходит на Xbox в
Лариса Гузеева показала фото из Италии и высказалась о смысле жизни
Лариса Гузеева показала фото из Италии и высказалась о смысле жизни
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса

Еще по теме

Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Авторы Scorn рассказали о продолжительности игры, игра выходит в Game Pass в октябре
Разработка Scorn на финальной стадии, игра выйдет 21 октября на Xbox Series X | S
Разработчики Scorn рассказали про оружие в игре и показали его работу