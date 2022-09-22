45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в Game Pass

Вадим Карасев





Авторы Scorn сегодня представили несколько новых скриншотов игры и опубликовали 8-минутный геймплей пролога. Вместе с тем, некоторые журналисты получили возможность чуть более углубленно взглянуть на хоррор, в сети появились более чем 40-минутные геймплейные видео по Scorn.

Один из таких роликов, где показывают не только пролог, но и почти час полноценного геймплея, с головоломками, аугментацией, врагами и прочим, можно посмотреть ниже. Напомним, что Scorn выходит только на Xbox Series X | S и PC в следующем месяце — 21 октября. Сразу после релиза игра будет доступна в Game Pass.

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Журналисты в своих превью отмечают, что Scorn — это, в первую очередь, хоррор-головоломка, а не шутер, о чем ранее сообщали и сами разработчики.