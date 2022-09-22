7 интересных фактов про людей, рожденных в год Обезьяны

Вадим Карасев

Люди, рожденные в год Обезьяны — это непоседливые, страстные и яркие личности. О них можно узнать очень многое, но интересные факты, описанные в этой статье, могут стать для вас настоящим открытием.

Обезьяна правила миром в 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 и 2016 году. Именно в эти периоды рождались на свет люди, о которых пойдет речь далее. У них не самый простой характер, поэтому не забывайте проверять с ними совместимость перед началом дружеских или любовных отношений.

Любят видеоигры

Люди, рожденные в год Обезьяны, часто становятся зависимыми от видеоигр. Это не сама страшная зависимость из всех возможных, но она может доставлять им определенные проблемы. Например, люди с таким животным-талисманом могут становиться замкнутыми и унылыми, несмотря на то, что в них природой заложен огромный потенциал для знакомств, общения. У них сильная харизма, которую убивает бесцельное времяпрепровождение.

Они тратят много денег на себя любимых

Возможно, что именно поэтому они так хорошо выглядят. Они знают толк в моде, стиле. Им нравится ухаживать за собой, поэтому они тратят на это очень много времени, сил и денег. Окружающие этого не замечают, но теперь вы знаете, что эти люди не просто так притягивают к себе восхищенные взгляды. Их красота порой является результатом упорного труда.

Эти люди боятся высоты чаще, чем другие

Почти все те, у кого покровителем является это животное Восточного гороскопа, боятся высоты. Кого-то меньше, кого-то больше, но почти каждого настигает этот страх. Абсолютно большинство Обезьян не переносит на дух большие высоты, но порой случаются «сбои в системе», из-за чего эти люди, наоборот, рождаются бесстрашными и полностью невосприимчивыми к страху высоты.

Они дарят лучшие подарки

Рожденные в год Обезьяны обожают делать приятное близким людям и друзьям. Их подарки самые интересные, самые необычные и крайне полезные. Это некий дар свыше, потому что действительно очень часто они каким-то непонятным образом чувствуют, что нужно подарить человеку и как этот подарок преподнести.

Чтобы понравиться этим людям, их нужно рассмешить

Многие ошибочно думают, что их привлекает статус и красота, но это не так. На самом деле Обезьяны любят смелость, харизму и наличие чувства юмора. Если человек заставил их смеяться, значит он уже покорил их сердце. Главное, чтобы ваши действия были естественными. Эти люди не терпят фальши.

Они очень вкусно готовят

Они понимают, сколько и чего нужно класть в то или иное блюдо, причем буквально на каком-то интуитивном уровне. Рожденные в год Обезьяны, хорошо справляются с любыми кулинарными задачами, а также часто придумывают что-то свое. Из них часто получаются выдающиеся повара.

Они боятся одиночества

Человек с таким животным-покровителем никогда вам в этом не признается, но он или она действительно боится остаться один. Именно поэтому они очень плохо переносят расставания и очень не любят, когда люди по какой-то причине перестают с ними общаться. Это очень сильно бьет не только по их самолюбию, но и по ощущению комфорта. Им нужно быть любимыми и ощущать свою важность для друзей, родственников.