7 привычек, которые указывают на скрытый творческий потенциал

Вадим Карасев

Творческие люди далеко не всегда догадываются о своем огромном потенциале и возможностях. Довольно часто им приходится жить в неведении, ведь заметить в себе яркий талант бывает почти невозможно. Благо есть привычки, которые могут вам на него указать.

Для того, чтобы заниматься творчеством, совсем не обязательно иметь дар именно в той области, в которой вы хотите преуспеть. Талант важен лишь на первых парах, ведь далее в силу вступает напористость и трудолюбие. Повысить производительность в таком случае вам помогут пять полезных советов.

Вы долго спите

У этого наблюдения нет четкого и понятного научного объяснения, но наблюдения показывают, что очень часто творческие люди по какой-то причине спят довольно долго. Речь не о том, чтобы валяться в кровати, а именно о долгом и крепком сне. Это, скорее, не привычка, а физиологическая особенность, но ее не стоит игнорировать.

Привычка жить без планов

Творческие люди действуют по вдохновению. Если вы живете точно так же, то попробуйте поискать в себе какие-то таланты. Скорее всего, вы человек с какими-то пока что не найденными способностями. У таких людей есть привычка не ставить дедлайны, а работать тогда, когда нравится и над тем, над чем хочется. Не бойтесь пробовать себя в чем-то новом, ведь если вы таким образом подходите к планированию, то в вас точно есть частичка творца.

Вы что-то делаете не так, как другие люди

Это может выражаться как в определенных мелочах, так и в чем-то существенном. Например, творческие люди имеют привычку красиво раскладывать еду на тарелке. Многие из великих творцов имели привычку как-то по-особому здороваться с людьми. Если в вас есть хоть что-то, что отличает вас от большинства других людей, это может указывать на наличие скрытых талантов.

Вы любите наблюдать

Люди, у которых вероятность наличия креативной способности или таланта стремится к нулю, не наблюдают за окружающим миром. Они являются его частью. Креативные же личности любят смотреть на все происходящее со стороны и делать какие-то пометки у себя в голове. Одаренные личности впитывают информацию и анализируют ее, оставаясь в стороне от пустых разговоров. Они знают очень многое о людях, которые их окружают, но не говорят об этом вслух.

Вам нравятся красивые вещи

Если у вас есть привычка наблюдать за чем-то красивым, то это тоже хороший признак наличия дара. Например, кто-то ходит по выставкам картин, а кто-то любит татуировки. Кому-то по душе изысканные блюда и красивая одежда, а кто-то любит смотреть часами на видео о космосе и так далее. Если красота вас вдохновляет, и вы имеете привычку наблюдать за чем-то прекрасным, значит вы творчески развиты.

Вы легко входите в состояние потока

Если вы занимаетесь чем-то, что вам нравится, то ваше настроение резко повышается, а вы сами обретаете мощное вдохновение. Это также не может быть названо полноценной привычкой. Это, скорее, особенность вашего мышления, но она явно указывает на то, что ваше предназначение — это не просто ходить на работу и с работы, отдыхать и спать. Вы рождены для нечто большего.

Привычка переживать за других

Абсолютное большинство одаренных писателей, музыкантов, актеров и художников в разной мере обладало или обладает мощной эмпатией. Люди, которые умеют творить и создавать прекрасное, практически всегда ставят себя на место других. Они расстраиваются, если кто-то расстроен или радуются жизни, если жизни радуется близкий человек.

Также это выражается в переживании тех же эмоций, которые переживает герой книги или фильма. Если вы часто сопереживаете вымышленным персонажам и тяжело воспринимаете фильмы-драмы, то вы почти точно имеете какой-то скрытый талант.