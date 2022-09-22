Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
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Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС

Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
51-летняя актриса Алена Хмельницкая объяснила, почему ей не нужна ни свадьба, ни штамп в паспорте. Алена Хмельницкая почти восемь лет счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше нее на 12 лет. Влюбленные живут вместе в загородном доме актрисы, доставшемся ей после развода с Тиграном Кеосаяном, растят младшую дочь Алены – 12-летнюю Ксению, и души друг в друге не чают, однако регистрировать брак знаменитость категорически отказывается. В Сети подозревают, что Хмельницкая так до конца и не оправилась от развода с бывшим мужем, который сильно ее ранил, поэтому не рискует связывать жизнь с Синюшиным, но у артистки имеется другое оправдание на этот счет – она не видит смысла в свадьбе в ее возрасте.
«Зачем эта бумажка из ЗАГСа. Кому ее надо показывать? Вот пример. По платной дороге едешь и оплачиваешь. Таксист спрашивает: «А нужен чек?» А мне некому его показывать. Наверное, имеет смысл радостная церемония, но это если людям хочется»,  — объяснила знаменитость. В то же время Хмельницкая с большим восторгом отзывается о своем избраннике. Она уверяет, что он очень добрый, великодушный и отзывчивый человек, щедрый и с чувством юмора. Актриса уточнила, что Александр сразу же понравился и Ксении, и старшей Александре, поэтому уже через год отношений влюбленные смогли без проблем съехаться и начать жить вместе. Их разница в возрасте Хмельницкую тоже не смущала, она лишь находила забавной сложившуюся ситуацию. «Я смеялась внутренне. Я думала: «Боже, я попадаю в какой-то тренд (когда женщины выбирают мужчин моложе себя)». Этого мне не очень хотелось. Я для этого вообще ничего не сделала… Видимо, это какие-то тенденции в мире, хотя последнее, о чем я думала, это о разнице в возрасте», — добавила Алена.
# Шоу-бизнес Хмельницкая Алена
По материалам: z-aya

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