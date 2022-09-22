Аллу Пугачеву перекосило после пластики
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Аллу Пугачеву перекосило после пластики

Аллу Пугачеву перекосило после пластики
Певица Алла Пугачева стала страдать «синдромом снайпера», заявил врач. Поклонники обеспокоены тем, как выглядит 73-летняя Алла Пугачева после возвращения в Москву. Фанаты уверены, что нахождение в России не идет ей на пользу, ведь ей приходится одной заботиться о детях – двойняшках Гарри и Лизе, пока муж пропадает на гастролях. Однако эксперты поспешили успокоить публику: по их мнению, влияние стресса на лицо артистки не так уж велико, а проблемы с внешностью у нее — от неудачной пластики. Хирург Иван Волоченков уверен, что Пугачева страдает «синдромом снайпера», возникающим когда уколы ботокса делают в неверные точки и в чрезмерной дозировке.
«Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый. Это заметно даже на некачественных фотоснимках… У Аллы Борисовны уже была не одна пластическая операция. Естественно, после них анатомические точки смещаются. «Синдром снайпера» — очень распространенное явление после вторичных операций по омоложению. И Алле Борисовне не удалось его избежать», — объяснил эксперт. Пластический хирург также заметил бугры на правой части лица Примадонны, которые могли появиться после резкого похудения или стресса, а еще посоветовал Пугачевой заняться губами, раньше выглядевшими намного лучше. «Видно резкое опущение верхней губы и не выраженная линия Купидона. Хотя у Аллы Борисовны она была достаточно хорошо выражена ранее. Вот здесь ее косметологи поработали хорошо. Невыраженность говорит об отсутствии филеров в области губ», — уточнил Волоченков в беседе с порталом Prozvezd.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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