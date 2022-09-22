Анита Цой рассказала, какая у ее сына должна быть невеста
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Анита Цой рассказала, какая у ее сына должна быть невеста

Анита Цой рассказала, какая у ее сына должна быть невеста
Певица Анита Цой озабочена судьбой сына и хочет стать бабушкой. Артистка призналась, что ей уже хочется стать бабушкой. Ее сыну Сергею уже 30 лет, и певица с некоторых пор начала осторожно «давить» не него. «Я подкатываю аккуратно (смеется), потому что мне так хочется, чтобы он уже родил. Пока я в силе, в форме и могу быть нормальной бабушкой. А папа его еще меня старше, поэтому ему точно уже пора быть дедушкой». Анита Цой иногда всерьез беспокоится о личной жизни сына и даже пытается найти ему невесту.
«Я поняла, что ему нравятся блондинки. Кстати, так же, как и папе. Поэтому я частенько хожу в образе блондинки. Пробовала волосы красить, но чуть все не потеряла. Также я поняла, что сыну нравятся женщины приблизительно моего роста: 157-160 см и не совсем худенькие — приблизительно такие же, как я. И еще она не должна быть суперкрасавицей. Ему важно, чтобы она была, как и мама, позитивная, радостная. Но он не хочет, чтобы она пела, а была побольше дома», — приводит слова артистки издание «МК».
# Шоу-бизнес Цой Анита
По материалам: z-aya

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