Анна Семенович взорвалась от вопроса о детях
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Анна Семенович взорвалась от вопроса о детях

Анна Семенович взорвалась от вопроса о детях
Певица и ведущая Анна Семенович до сих пор не может стать мамой. Популярная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович активно ведет соцсети и общается там с поклонниками. Но порой вопросы пользователей заставляют звезду понервничать. Например, тема беременности способна вывести Анну из себя.
Вопросы на эту тему певица всегда воспринимает эмоционально. Вот и сейчас. У нее спросили: когда же она наконец станет мамой? И 42-летняя Семенович отреагировала весьма бурно. «Меня поражают бестактные люди, задающие такие вопросы. Вам какое дело, когда я стану мамой? Это только мое личное дело и моего ребенка!» — цитирует комментарий Анны издание РИА ФАН.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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