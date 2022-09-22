Бесплатно опробовать на Xbox можно новинку — DRAGON BALL: THE BREAKERS, в рамках беты
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Бесплатно опробовать на Xbox можно новинку — DRAGON BALL: THE BREAKERS, в рамках беты

Бесплатно опробовать на Xbox можно новинку — DRAGON BALL: THE BREAKERS, в рамках беты


Издательство Bandai Namco объявила, что игроки могут бесплатно опробовать новую игру на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Это проект DRAGON BALL: THE BREAKERS, который выходит 14 октября 2022 года. Сегодня же стала доступна его бета-версия.

В Microsoft Store можно загрузить бета-версию DRAGON BALL: THE BREAKERS, которая будет доступна до 25 сентября (11:00 по МСК). Игровые данные из бета-версии не будут перенесены в релизную версию проекта.

DRAGON BALL: THE BREAKERS Beta Version

Это бета-версия DRAGON BALL: THE BREAKERS, ассиметричной сетевой игры в жанре экшен.
Перейти в Microsoft Store

DRAGON BALL: THE BREAKERS — это ассиметричный мультиплеер, в котором группа из 7 человек должна противостоять налетчику.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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