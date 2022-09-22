Безверхова организовала сбор молодых мам на Дом-2
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Безверхова организовала сбор молодых мам на Дом-2

Безверхова организовала сбор молодых мам на Дом-2
Сыну Клавдии Безверховой исполнился ровно год, поэтому она решила организовать праздник на Дом-2 и пригласить многих бывших участниц с детьми. Ребёнку Клавдии Безверховой Роберту исполнился год, поэтому девушка решила организовать праздник на Дом-2. Народу собралось довольно много. Пришли Саша Чернь с Иосифом Оганесяном, но без сына, который, якобы, заболел. Как не странно, но их ребёнок часто более перед детскими праздниками. Однако Саша всё равно приходит вместо того, чтобы остаться с малышом. Также пришла Селена Майер, Ирина Пингвинова и даже Татьяна Репина. Разумеется, все они были с детьми.

Организаторы проекта горды тем, что за восемнадцать лет на Дом-2 появилось так много детей. Однако конечный результат их совершенно не волнует, ведь почти все из них — матери одиночки. Впрочем, у Клавдии Безверховой ещё есть все шансы создать полноценную семью. Тем временем Оганесяны якобы разводятся раз в полгода, в то время как их ребёнка постоянно критикуют яжматери в сети.

Алена Рапунцель не решилась явиться на Дом-2, так как её малышу всего полгода. Зато Татьяну Репину небольшой возраст дочери не остановил, хотя она скорее взяла её в качестве реквизита для фотосессии...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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