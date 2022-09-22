Близнецов ждут приятные неожиданности, а Козерогов новый проект: каким знакам зодиака повезет с деньгами в октябре 2022 года
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Близнецов ждут приятные неожиданности, а Козерогов новый проект: каким знакам зодиака повезет с деньгами в октябре 2022 года

Близнецов ждут приятные неожиданности, а Козерогов новый проект: каким знакам зодиака повезет с деньгами в октябре 2022 года

Октябрь 2022 года будет насыщен важными астрологическими событиями, основное из которых — коридор затмений. Многим знакам зодиака он дает шанс изменить свою жизнь к лучшему, а некоторым особо повезет с деньгами.

Овен


После периода удачно завершенных дел судьба преподнесет Овнам необычный подарок. Они смогут превратить любимое увлечение в профессию и начать зарабатывать на том, что раньше считали своим хобби. Вы даже сможете открыть в этом направлении свой бизнес и организовать курсы по обучению других. Это будет приносить стабильный доход, и уже к концу осени вы сможете потратить на себя значительную сумму денег.

Телец


У Тельцов в октябре будет не самый благоприятный период для зарабатывания денег. Начавшаяся еще в сентябре депрессия и склонность к лени дадут свои плоды, и негативно отразятся на делах. Не стоит рисковать заключением каких-то контрактов, проведением сделок и финансовых операций. Лучше переждать этот период, уделив время полноценному отдыху.

Близнецы


После временного простоя в работе ситуация у Близнецов будет складываться удачно. Внезапно может последовать интересное предложение о работе или выгодном новом проекте, вам неожиданно могут вернуть долг, на отдачу которого вы уже давно не рассчитывали, вы можете выиграть крупную сумму денег в лотерею. Одним словом, октябрь станет для вас месяцем приятных неожиданностей.

Рак


У Раков в октябре произойдут события, которые потребуют значительных финансовых вложений. Но эти вложения станут приятными и не принесут разочарования, поскольку они будут сделаны в любимое дело или дела любимых людей. К тому же Вселенная не замедлит сбалансировать ситуацию, и уже к концу месяца у вас откроются новые финансовые потоки.

Лев


Октябрь принесет Львам моральное удовлетворение от возможности ни в чем себе не отказывать, сделать несколько приятных покупок и отправиться в дальнее путешествие. Это станет возможным благодаря хорошим источникам дохода, которые Лев сам для себя открыл. Будьте внимательны к деньгам во время поездок, не исключена вероятность их потери.

Дева


В октябре Дева может рассчитывать на щедрый подарок судьбы в виде большой суммы денег. Возможно, это будет неожиданное наследство, выигрыш в лотерею или сюрприз от щедрого спонсора. Лучшим решением будет не тратить эти деньги сразу, а вложить их в какое-то перспективное дело.

Весы


У представителей этого знака в октябре возможны финансовые проблемы и перебои с доходами. Постарайтесь относиться к этому спокойно, тем более, что это временное явление, с которым вы легко справитесь. Откажитесь от запланированных крупных покупок. Не вздумайте брать деньги в долг, чтобы их осуществить — они все равно будут для вас неудачными.

Скорпион


Период экономии, который мог начаться у Скорпиона еще в прошлом месяце, постепенно подходит к концу, но не стоит первые же полученные деньги пускать на ветер. У вас наступает благоприятное время для вложений в недвижимость, собственный бизнес или покупку акций. Но не забудьте посоветоваться по этому поводу с другими членами семьи.

Стрелец


Стрельцам предстоит разбираться в своих делах, чтобы определиться, какое из направлений работы или бизнеса более перспективное, а какое лучше временно приостановить, чтобы напрасно не вкладывать в него деньги. Чтобы не ошибиться с выбором, правильным решением будет привлечь к этому специалистов. Возможно, вам также предстоят непредвиденные расходы из-за проблем в семье близких родственников.

Козерог


Новые знакомства в октябре станут исключительно полезными для Козерога. Возможно, с этими людьми вас объединяет хобби или какое-то увлечение, способное перерасти в серьезный совместный бизнес. Не бойтесь вкладывать деньги в новый проект, он окажется одним из самых удачных в вашей жизни.

Водолей


Водолею в октябре предстоит осваиваться на новом месте работы, которая станет для вас делом всей жизни и основным источником дохода. Уже к концу месяца вы можете рассчитывать на получение больших сумм, которые заставят забыть о финансовых проблемах. Позвольте себе небольшой отдых перед тем, как начать планировать дела на следующий год.

Рыбы


Рыбам в октябре можно расслабиться и просто плыть по течению. Деньги будут сами идти к вам в руки, потребуется только трезвый расчет, чтобы ими правильно распорядиться. Заключая сделки и подписывая важные договоры, внимательно изучайте документы. Небольшая ошибка может привести к серьезным проблемам — и тогда значительную часть денег придется потратить на их урегулирование.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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