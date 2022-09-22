Буцкая считает, что в России нужна единая система поддержки семей с детьми-инвалидами
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Буцкая считает, что в России нужна единая система поддержки семей с детьми-инвалидами

Буцкая считает, что в России нужна единая система поддержки семей с детьми-инвалидами

В России нужно сформировать единую систему мер поддержки и непрерывного сопровождения семей с детьми-инвалидами, сказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР) 22 сентября на заседании рабочей группы Экспертного совета по защите прав семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

По словам Буцкой, нужно сформировать систему мер поддержки семей с детьми-инвалидами, начиная с беременности. Депутат сообщила, что если раньше новорожденного тестировали на 5 заболеваний, то сейчас тестируют на 40, а вскоре планируют проверять на 54 заболевания. Их раннее выявление помогает скорректировать дальнейшее развитие ребенка. 

Сейчас система помощи родителям детей-инвалидов несовершенна и отличается в зависимости от регионов, отметили участники заседания. Например, в Москве сразу после рождения ребенка-инвалида с родителями работают психологи, им назначают куратора. В столице инвалиды могут учиться и в обычных, и в коррекционных школах.

При этом в некоторых регионах особенных детей сложно устроить в образовательные учреждения. «В России нужно сформировать единую систему поддержки семей с детьми-инвалидами», — сказала Татьяна Буцкая. Она должна объединять медицинские и образовательные услуги, помощь психологов, гарантировать выплату различных пособий.

Сейчас родители детей с инвалидностью имеют право на четыре оплачиваемых дополнительных выходных в месяц, неполный рабочий день, отказ от командировок и сверхурочной работы, досрочную пенсию, если есть минимальный стаж. Родителя ребенка-инвалида нельзя уволить, если он является единственным кормильцем в семье. Пока такому ребенку не исполнилось три года, его отца не имеют права призвать на срочную службу.

Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, скидку 55 процентов на проезд в поездах дальнего следования. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают за счет государства лекарства и средства реабилитации, а их родители могут находиться бесплатно с ребенком в стационаре.

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По материалам: pnp.ru

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