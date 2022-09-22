Будут ли призывать женщин на службу?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Будут ли призывать женщин на службу?

Будут ли призывать женщин на службу?

Сегодня Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Президент отметил, что на зону боевых действий отправятся только те, кто находится в запасе.


На службу призовут тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация коснется 300 тысяч человек. В первую очередь, это будут военнообязанные первого разряда, а значит мужчины.

«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий — 50 и 55 лет», — Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Чиновник отметил, что женщины могут пока не думать о частичной мобилизации. Они находятся последними в очередности призыва. «Третий разряд, думаю, им вообще можно не переживать по этому поводу», — заявил Картаполов.

Впрочем, есть и другое мнение. Так, юрист Евгений Крылов внимательно изучил текст указа президента, поэтому считает, что могут призвать и женщин.

«В документе написано «состав запаса», и точка. А если открыть статью «состав запаса», то можно увидеть огромный перечень должностей, которые являются военнообязанными… О том, что будут призывать мужчин, имеющих опыт службы, было сказано устно, в указе об этом ничего нет. Это означает, что призывать могут и их», — заявил Евгений.

К слову, военному учету подлежат женщины, получившие подготовку по специальностям в сферах: связи, вычислительной техники, оптических и звукометрических средств измерения и метеорологии, полиграфии, медицины, картографии, топогеодезии, фотограмметрии и аэрофотослужбы.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

Последние новости

Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя
Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя
Современные дизайны интерьеров в домах и квартирах (18 фото)
Современные дизайны интерьеров в домах и квартирах (18 фото)
Запреты и важные дела для православных на Воздвижение Креста Господня 2022
Запреты и важные дела для православных на Воздвижение Креста Господня
Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о частичной мобилизации
Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о
Странные привычки людей, которые мало кому понравятся (14 фото)
Странные привычки людей, которые мало кому понравятся (14 фото)
Ким Кардашьян до и после фотошопа: 5 образов
Ким Кардашьян до и после фотошопа: 5 образов
Сын Леры Кудрявцевой готов встать на защиту родины
Сын Леры Кудрявцевой готов встать на защиту родины
Гарик Харламов рассказал о планах на личную жизнь
Гарик Харламов рассказал о планах на личную жизнь
Владимир Пресняков рассказал, как лишился девственности
Владимир Пресняков рассказал, как лишился девственности
Лариса Андерсен рассказала чему надо уделить внимание во время Луны во Льве
Лариса Андерсен рассказала чему надо уделить внимание во время Луны
Юлия Меньшова раскритиковала свадьбу Павла Прилучного
Юлия Меньшова раскритиковала свадьбу Павла Прилучного
Безверхова организовала сбор молодых мам на Дом-2
Безверхова организовала сбор молодых мам на Дом-2

Топ на сегодня

Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Лариса Гузеева показала фото из Италии и высказалась о смысле жизни
Лариса Гузеева показала фото из Италии и высказалась о смысле жизни
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с системой «Мир»
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с системой
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной
"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток" рассказала о своем особом ребенке
"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток"

Еще по теме

Кого коснется частичная мобилизация
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации
Шойгу поздравил военных разведчиков с их праздником
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии