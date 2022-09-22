Будут ли призывать женщин на службу?

Сегодня Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Президент отметил, что на зону боевых действий отправятся только те, кто находится в запасе.

На службу призовут тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация коснется 300 тысяч человек. В первую очередь, это будут военнообязанные первого разряда, а значит мужчины.

«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд — это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий — 50 и 55 лет», — Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Чиновник отметил, что женщины могут пока не думать о частичной мобилизации. Они находятся последними в очередности призыва. «Третий разряд, думаю, им вообще можно не переживать по этому поводу», — заявил Картаполов.

Впрочем, есть и другое мнение. Так, юрист Евгений Крылов внимательно изучил текст указа президента, поэтому считает, что могут призвать и женщин.

«В документе написано «состав запаса», и точка. А если открыть статью «состав запаса», то можно увидеть огромный перечень должностей, которые являются военнообязанными… О том, что будут призывать мужчин, имеющих опыт службы, было сказано устно, в указе об этом ничего нет. Это означает, что призывать могут и их», — заявил Евгений.

К слову, военному учету подлежат женщины, получившие подготовку по специальностям в сферах: связи, вычислительной техники, оптических и звукометрических средств измерения и метеорологии, полиграфии, медицины, картографии, топогеодезии, фотограмметрии и аэрофотослужбы.