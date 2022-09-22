Бывших редакторов Doxa объявили в розыск

Вадим Карасев

МВД России: бывших редакторов Doxa Тышкевич, Гутникову и Метелкина объявили в розыск

Бывших редакторов студенческого журнала Doxa Наталию Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.

«Наталия Тышкевич 1994 года рождения, Алла Гутникова 1998 года рождения и Владимир Метелкин 1994 года рождения разыскиваются по статье УК», — говорится на сайте министерства. Статья, по которой журналистов объявили в розыск, не уточняется.

В апреле мировой суд в Москве назначил экс-редакторам Doxa два года исправительных работ. Журналистов признали виновными в призывах среди несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста.

14 апреля 2021 года стало известно об обысках и задержаниях в редакции Doxa. Представители журнала предположили, что причиной стало видео в поддержку студентов, которое было удалено по требованию Роскомнадзора. В тот же день сообщалось о возбуждении в отношении редакторов журнала уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Суд избрал для сотрудников издания меру пресечения в виде запрета на определенные действия.