Бывший участник КВН объяснил нежелание смотреть телеигру

Вадим Карасев

Бывший участник КВН Денис Смирнов признался, что ему неинтересно смотреть телеигру

Популярный российский стендап-комик, бывший участник команды КВН «Бомонд» Денис Смирнов заявил, что сегодня не следит за телеигрой. Свое нежелание смотреть передачу он объяснил в интервью для YouTube-канала «Говорящие головы».

Смирнов признался, что ему неинтересно смотреть КВН. Как уточнил комик, ему сегодня нравится наблюдать за творческими людьми, которые выступают не на телевидении. Он объяснил, что за ними нет редакторов, а также «каких-то схем, оформленных годами», как за игроками «Клуба веселых и находчивых».

При этом Смирнов отметил, что стал заниматься стендапом именно после участия в КВН и за это благодарен передаче. Комик также рассказал, что писал шутки для своей команды и редко говорил что-то на сцене. Он добавил, что ему нравилось играть в КВН и знакомиться во время участия в проекте с новыми людьми.

Ранее другой российский стендап-комик, бывший капитан команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов заявил, что в телеигре его раздражала «фильтрация» шуток. По его словам, сначала шутки должен был одобрить куратор команды, а затем — редакторы и руководитель проекта Александр Масляков.

Денис Смирнов — российский стендап-комик, бывший участник команды КВН «Бомонд». Также он участвовал в шоу Stand Up и «Comedy Баттл» на канале ТНТ.