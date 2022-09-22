Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о частичной мобилизации
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Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о частичной мобилизации

Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о частичной мобилизации

Члены Общественной палаты РФ высказались в поддержку решения президента Владимира Путина о частичной мобилизации и поддержали проведение референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав России.

Председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин заявил, что "возможностей для мирного разрешения конфликта нет".


Он отметил, что "результаты предстоящего референдума предсказать не сложно".

"Это решение Россия обеспечивает конкретными шагами, которые укрепят наше единство со всем русским миром, укрепят безопасность и суверенитет нашей страны и будут способствовать установлению справедливого геополитического порядка. Конечно, это потребует собранности, консолидации и собранности всех здоровых сил нашего Отечества", - сообщил Зорин.

Член ОП РФ от Самарской области Павел Покровский также поддержал инициативу проведения референдума.

"Братский Донбасс в 2014 году на референдуме принял решение о независимости от Украины. В феврале 2022 года Российская Федерация признала их как независимое союзное государство. Референдум — это логическое завершение процессов возвращения домой — в Россию. Время выбрало нас быть участниками этого процесса. Это непросто и ответственно, и мы сделаем все, чтобы народ Донбасса вновь стал частью большой и дружной семьи", - заявил Покровский.

Член ОП РФ от Сахалинской области Галина Дзюба считает, что заявление президента о частичной мобилизации - это призыв сплотиться для единой идеи, для достижения свободы и мира.

"Человеческие потери, которые неизбежны в такой период, это всегда горе для страны, но это не повод для деморализации, а, наоборот, необходимо объединить усилия для достижения скорейшей победы", - отметила Дзюба.

Она подчеркнула, что происходящее сегодня - проверка для всех и возможность продемонстрировать себя с лучшей стороны, чтобы "показать враждебно настроенному Западу, что русские своих не бросают".


Член ОП РФ от Севастополя Наталья Кирюхина заявила, что жители Донбасса ждали этот день долгие восемь лет.

Она назвала это время "годами невыносимого существования под непрерывными обстрелами киевского режима", отметив, что нужно раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.

«20 сентября — исторический день. Начало возвращения домой. Крым и Севастополь проходил этот путь референдума в 2014-м. Помню каждый день — когда был объявлен день проведения референдума, дни подготовки, голосование, подведение итогов голосования.

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По материалам: uposters.ru

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