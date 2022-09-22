Что будет с Камилой Валиевой после допинг теста
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Что будет с Камилой Валиевой после допинг теста

Что будет с Камилой Валиевой после допинг теста
По слухам, тест на допинг фигуристки Камилы Валиевой оказался положительным.   На прошлой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило, что расследование допинг-дела Камилы Валиевой завершено и в конце сентября начнутся слушания по данному вопросу. Но дата заседания пока так и не назначена, что порождает различные слухи. В частности, накануне спортивный журналист Дейв Ливз, известный своими громкими заявлениями о российских фигуристах, написал в Twitter, что проба «Б», взятая у спортсменки, оказалась положительной. Якобы ему об этом сообщил некий источник в Самбо-70. Слова иностранца подтвердил и спортивный агент Андрей Митьков. Он утверждает, что у РУСАДА имеются неоспоримые доказательства того, что Валиева нарушила антидопинговые правила, но представители агентства тянут время, не зная, как поступить с уликами.
«Вынесут наказание (имеется в виду дисквалификация Валиевой и лишение России «золота» в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022 – прим. ред.) – подвергнутся жесточайшей обструкции. Оправдают – по обращению Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) дело перейдет в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено»,  – объяснил Митьков. Между тем в РУСАДА слухи о положительной допинг-пробе 16-летней фигуристки опровергли. Там уточнили, что расследование проводилось лишь в отношении «персонала защищенного лица». Напомним, скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда в пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Камилу попытались отстранить от соревнований, но она оспорила решение РУСАДА и выступила в прокатах женщин-одиночниц, заняв четвертое место. Однако после окончания Игр-2022 расследование в отношении Валиевой возобновилось, пишет sport-express.ru.
# Шоу-бизнес Валиева Камила
По материалам: z-aya

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