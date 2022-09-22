Что за праздник Воздвижение Креста Господня: история и строгие запреты
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Что за праздник Воздвижение Креста Господня: история и строгие запреты

Что за праздник Воздвижение Креста Господня: история и строгие запреты

В последние сентябрьские дни, ежегодно это 27-е число, все русские православные отмечают большой праздник Воздвижение Креста Господня. История этого церковного торжества очень интересная, а запреты для верян на праздник строги. Обо всем в нашем материале.

Воздвижение Креста Господня: что за праздник и какая у него история

Согласно преданию, в 326 году равноапостольная императрица Елена отправилась в Иерусалим в поисках христианских святынь. Она организовала раскопки на горе Голгофе, где был найдены три креста. На одном из них распяли Иисуса, но какой именно из крестов был Господним — тогда было неясно.


Как говорит предание, эти три креста поочередно прикладывали к больной женщине, и один из крестов исцелил её. Так было определено, какой из крестов был Господним. На месте обнаружения креста был построен Храм Воскресения Христова, где и хранилась одна из частей креста (вторая часть была передана императору Константину).

Строительство храма было закончено в 335 году. 13 сентября 335 года храм освятили, а на 14 сентября (27 — по новому стилю) было решено установить празднование Воздвижения Креста Господня. На это событие съехалось много священников и христиан. Так традиция отмечать Крестовоздвижение 27 сентября закрепилась в церковном календаре. Праздник символизирует победу святой реликвии над злом и несправедливостью.

Сам Животворящий Крест через несколько веков был украден из храма. Его дальнейшая судьба малоизвестна. Вероятно, Господний крест был разделен на множество маленьких частиц и развезен по миру.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Что нельзя делать на Воздвижение

  • Есть скоромную пищу. В Воздвижение верующие соблюдают однодневный строгий пост, исключающий употребление любых продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, сливочного масла.
  • Начинать новые дела. Согласно этой известной примете, все начинания этого дня обречены на провал, поэтому на них не стоит тратить время.
  • Давать взаймы. На Руси существовала примета: одолжишь кому-то деньги на Воздвижение — понесешь убытки. Поэтому все денежные вопросы решали в другие дни.
  • Ходить в лес. К лесу на Руси всегда относились с опаской — видели в нем угрозу, ведь среди деревьев могут таиться неприятности, которые в народном сознании со временем приобрели форму нечистой силы. В некоторые праздничные дни нечисть считалась особенно активной, поэтому гулять в такое время в лесу, да еще и в одиночку — не к добру. Воздвижение было одним из таких дней. Вдобавок, существовало еще одно народное поверье: на Воздвижение лесные змеи готовятся к спячке и начинают уползать под землю. Кто змею за этим делом застанет, того она непременно укусит.
  • Ссориться, злиться и ругаться. Забудьте про выяснение отношений и посвятите день внутренней работе над собой и своими помыслами.
  • Шумно отмечать. Даже если вы не поститесь, не стоит чрезмерно радостно праздновать этот день, все же он связан с великой трагедией — распятием Христа.

На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них:

  • если день ясный, то зима будет поздней,
  • птицы улетают в теплые края — ждать морозной и суровой зимы,
  • с утра будет резкое похолодание — весна будущего года будет ранней.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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