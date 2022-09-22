Дана Борисова поиздевалась над нищим мужем миллионером
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Дана Борисова поиздевалась над нищим мужем миллионером

Дана Борисова поиздевалась над нищим мужем миллионером
46-летняя ведущая Дана Борисова пожаловалась, что не может получить алименты. Телеведущая рассказала о результатах суда за алименты с отцом своей дочери. Максим Аксенов пожаловался на маленькие доходы. Бывшая ведущая программы «Армейский магазин» воспитывает дочь Полину. Дана родила девочку от бизнесмена Максима Аксенова. Однако отношения Борисовой с избранником очень скоро разладились. Родители школьницы не раз встречались в суде, боролись за право воспитывать ребенка. Сегодня Дана снова пришла на заседание. Теледива намерена добиться увеличения алиментов от Максима. Сейчас он платит 15 тысяч рублей. Перед слушанием звезда показала фотографию Аксенова. Его запечатлели в деловом костюме. «Девочки, если кому нужно такое сокровище. Максим Сергеевич. Обращайтесь, дам телефончик. Минусы: живет пожизненно с мамой, зарплата 20 тысяч. Плюсы: вилла в Испании, пентхаус в Геленджике, генеральный директор фирмы с оборотом в этом году 56 миллионов», — улыбнулась телеведущая.
Экс-участница шоу «Форт-Боярд», прогуливаясь у Дорогомиловского районного суда, рассказала, что «противная сторона, как обычно, не появится». Дана снова подшутила над отцом своей дочери. На этот раз она иронично описала качества претендентки на сердце бизнесмена. «Ищу красивую, умную, стройную, без вредных привычек, с квартирой и достойной ЗП. О себе: мамина радость Максюша. Девочки, вариант проверенный, телефончик реальный», — сказала Борисова. Когда заседание закончилось, она озвучила его результаты. Звезде пришлось выслушать, по ее словам, жалостливую историю от бывшего о сложностях с финансами. Доходы фирмы, в которой Максим является генеральным директором, значительно возросли. Но Аксенов стоит на своем. «История просто одинаковая. Он бедный, его кинули на деньги, он дом в Испании продал и на эти деньги купил пентхаус в Геленджике. На него не зарегистрировано никакого транспорта, хотя он ездит на джипе Mercedes-Benz, в гараже стоит мотоцикл за миллион. Квартира, в которой он живет, куплена в ипотеку. Есть справка. Я не знаю, правда, какую можно выплачивать ипотеку, если у тебя зарплата 25 тысяч, 15 из них ты отдаешь на алименты», — заверила Дана. Телеведущая намерена доказать, что ее бывший возлюбленный вводит суд в заблуждение. Следующее заседание по делу назначено на 16 октября, сообщает Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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