Деми Мур снова снялась в рекламе купальников: "Лето — состояние души"
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Деми Мур снова снялась в рекламе купальников: "Лето — состояние души"

Деми Мур снова снялась в рекламе купальников: "Лето — состояние души"

Деми Мур опубликовала у себя в инстаграме* фотографии из рекламы новой коллекции купальников бренда Andie Swim, в работе над которой она принимала участие.

Пусть наступает осень, но лето — это состояние души,

— написала 59-летняя актриса.


Деми Мур

На новых кадрах Деми позирует на яхте в черном бикини, а также слитном купальнике с принтом. Этим летом Мур уже снималась в кампании этого бренда, после того как основательница марки Мелани Трэвис предложила ей выпустить коллаборацию. Сама Деми назвала себя "давней поклонницей бренда".

Новую пляжную фотосессию Деми оценили и ее знаменитые подписчики.

Ты сама как лето,

— написала супермодель Хелена Кристенсен.

Горячо,

— написала писательница Челси Хэндлер, которая на этой неделе сама снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims.



Сотрудничество Мур с брендом пляжной одежды выглядит вполне логично — актриса часто публикует и личные фотографии в купальнике.


*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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