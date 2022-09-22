Деми Мур снова снялась в рекламе купальников: "Лето — состояние души"

Вадим Карасев

Деми Мур опубликовала у себя в инстаграме* фотографии из рекламы новой коллекции купальников бренда Andie Swim, в работе над которой она принимала участие.

Пусть наступает осень, но лето — это состояние души,

— написала 59-летняя актриса.





Деми Мур

На новых кадрах Деми позирует на яхте в черном бикини, а также слитном купальнике с принтом. Этим летом Мур уже снималась в кампании этого бренда, после того как основательница марки Мелани Трэвис предложила ей выпустить коллаборацию. Сама Деми назвала себя "давней поклонницей бренда".

Новую пляжную фотосессию Деми оценили и ее знаменитые подписчики.

Ты сама как лето,

— написала супермодель Хелена Кристенсен.

Горячо,

— написала писательница Челси Хэндлер, которая на этой неделе сама снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims.









Сотрудничество Мур с брендом пляжной одежды выглядит вполне логично — актриса часто публикует и личные фотографии в купальнике.





*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Надя Бесчетникова