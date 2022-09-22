День 22 сентября в истории

Всемирный день без автомобиля.

В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на день отказаться от своих транспортных средств. Акция проходит в более чем в 1100 городах мира. В ней ежегодно участвуют, по разным оценкам, свыше 100 миллионов человек.

В России День без автомобиля впервые прошёл в 2005 году в Белгороде. Спустя три года к этой международной акции присоединилась Москва. Сегодня он также в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Твери, Уфе, Чите и многих других городах России.

Всемирный день защиты слонов.

Этот неофициальный праздник был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных граждан, которые обеспокоены сокращением численности этих животных.

Слоны — самые крупные из сухопутных млекопитающих на Земле. В настоящее время в природе они обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки.

Существуют и другие дни, посвященные этим животным. К примеру, 13 марта празднуют День слонов в Таиланде, а 20 июня отмечают Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

Всемирный день носорога.

Праздник, учрежденный в 2010 году Всемирным фондом дикой природы, призван привлечь внимание к бедственному положению животных, находящихся на грани исчезновения.

Носороги обитают на Земле уже десятки миллионов лет, однако из 61 рода, когда-то существовавших на планете, в настоящее время осталось только пять. В Африке живут белый (лат. Ceratotherium simum) и черный (лат. Diceros bicornis), в Азии — яванский (лат. Rhinoceros sondaicus), индийский (лат. Rhinoceros unicornis) и суматранский (лат. Dicerorhinus sumatrensis) носороги.

61 год назад (1961) летчик-испы­татель Герман Алферов поднял в воздух вертолёт Ми‑2.

Первый в СССР вертолёт с газотурбинным двигателем был разработан в ОКБ М.Л. Миля. Серийное производство воздушного судна началось в 1963 году на польском вертолетном заводе WSK «Свидник». Всего было выпущено порядка 5400 экземпляров.

Ми-2 применяется в качестве пассажирского, транспортно-санитарного, сельскохозяйственного, связного, спасательного, учебного, патрульного, разведывательного и аэрофотосъемочного авиасудна.

87 лет назад (1935) в Вооруженных силах СССР были введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».

После Октябрьской революции декретом Совнаркома РСФСР «Об уравнении в правах всех военнослужащих» как символы неравенства были отменены все воинские звания и знаки отличия, в том числе и награды. До 1935 года командиры в Красной Армии и Военно-морского флота различались по занимаемым должностям, что приводило к путанице.

22 сентября 1935 года постановлением Совета Народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета СССР в Красной Армии и на флоте были установлены персональные звания военнослужащих, высшим из которых стал Маршал Советского Союза (до 1946 года, когда было установлено звание Генералиссимуса).

Первыми это звание 21 ноября 1935 года было присвоено: Клименту Ворошилову, Михаилу Тухачевскому, Семёну Будённому, Александру Егорову и Василию Блюхеру.

Всего, за более 50 лет существования звания, его присваивали 41 раз, из них: профессиональным военным - 36, политическим деятелям, занимавшим военные должности — 5 (Иосифу Сталину, Лаврентию Берии, Николаю Булганину, Леониду Брежневу и Дмитрию Устинову).

В 1993 году законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» было учреждено звание Маршал Российской Федерации. Оно присваивается Президентом РФ за особые заслуги перед государством.

Первым и единственным пока Маршалом РФ в ноябре 1997 года стал министр обороны РФ Игорь Сергеев.

183 года назад (1839) в память о победе в Отечественной войне 1812 года в Москве был заложен храм Христа Спасителя.

Идея его строительства возникла сразу после окончания войны. В конкурсе, объявленном императором Александром I в 1814 году, приняли участие лучшие архитекторы, победителем был признан Александр Витберг. Осенью 1817 года на Воробьевых горах состоялась торжественная закладка храма. Однако при строительстве возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, и все работы были прекращены.

Окончательный проект храма, представленный архитектором Константином Тоном, был утверждён в 1832 году императором Николаем I. Новое место для храма на берегу реки Москвы, на Волхонке, выбрал сам император. Закладка сооружения состоялась 22 сентября 1839 года.

В создании храма принимали участие лучшие архитекторы, строители, художники того времени: Суриков, Верещагин, Маковский, Васнецов, Бруни, Кошелев, Крамской, Семирадский и другие. Фасадные скульптуры выполнены мастерами Клодтом, Рамазановым, Логановским. Строительство продолжалось более 40 лет.

В июне 1883 года состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днём коронации императора Александра III. С этого времени здесь начались регулярные богослужения, а также здесь отмечались всенародные православные праздники и юбилеи. При храме была создана библиотека, проводились экскурсии, собирались пожертвования, которые шли бедным и больным.

Храм Христа Спасителя — памятник воинской славы — был взорван 5 декабря 1931 года. На его месте собирались построить Дворец Советов, но планам помешала Великая Отечественная война. В 1960 году на этом месте был возведен открытый плавательный бассейн «Москва».

Идея восстановления Храма Христа Спасителя возникла в конце 1980-х годов. В январе 1995 году строительство было начато. 19 августа 2000 года воссозданный главный собор России освятил Патриарх Алексий II.

238 лет назад (1784), на Аляске было основано первое русское поселение.

Его на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, основал русский мореплаватель и купец Григорий Шелихов. Своё имя бухта и поселение получили по названию одного из кораблей купца — «Гавань Трёх Святителей».

Через некоторое время русская деревня на Аляске пострадала от мощного цунами, и её в 1792 году пришлось перенести на то место, где сейчас расположен главный город острова — Кадьяк.

258 лет назад (1764) в России появились каменные верстовые столбы.

Деревянные верстовые столбы с обозначением расстояния до конечного пункта стали устанавливать на дорогах в середине XVII века во времена царствования Алексея Михайловича.

22 сентября 1764 года Комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы приняла решение о благоустройстве главных въездов в столицу по Царскосельской и Петергофской дорогам и замене деревянные столбы на каменные.

Первый такой указатель был установлен на берегу Фонтанки около Триумфальных ворот. В том же году верстовые столбы появились вдоль всей Царскосельской дороги.