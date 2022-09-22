Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники

Директор певицы и ведущей Ольги Бузовой признался, что сглупил. PR-директор артистки Антон Богославский попытался успокоить своих подписчиков, которые устроили истерику в комментариях его микроблога после новостей о частичной мобилизации в России.Он признался, что после февральских событий тоже поддался массовому упадническому настроению и закупил доллары по 140 рублей, но в итоге теперь американская валюта стоит около 60 рублей за одну купюру. «Давайте без паники», — попросил представитель Бузовой своих фолловеров.