Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники

Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Директор певицы и ведущей Ольги Бузовой признался, что сглупил. PR-директор артистки Антон Богославский попытался успокоить своих подписчиков, которые устроили истерику в комментариях его микроблога после новостей о частичной мобилизации в России.
Он признался, что после февральских событий тоже поддался массовому упадническому настроению и закупил доллары по 140 рублей, но в итоге теперь американская валюта стоит около 60 рублей за одну купюру. «Давайте без паники», — попросил представитель Бузовой своих фолловеров.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его новой жены
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его
Ксению Алферову хотели посадить
Ксению Алферову хотели посадить
Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии
Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии
В Совфеде обозначили сроки подготовки мобилизованных к отправлению в зону СВО
В Совфеде обозначили сроки подготовки мобилизованных к отправлению в
Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты
Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали
Официально: в FIFA 23 будет коллаборация с сериалом «Тед Лассо»
Официально: в FIFA 23 будет коллаборация с сериалом «Тед Лассо»
Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя
Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя

Топ на сегодня

Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусом
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с

Еще по теме

Бузова возьмет за выступление на новогоднем корпоративе 1,5 млн руб
Директор Ольги Бузовой унизил Яну Поплавскую
У Ольги Бузовой проблемы с работой?
«Это не Дом-2!»: Ольгу Бузову поставили на место после истерики на «Первом»