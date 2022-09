Два противодиабетических лекарства превзошли конкурентов в масштабном клиническом испытании

Вадим Карасев

В крупном клиническом испытании, где сравнивались четыре препарата, обычно используемые для лечения диабета 2-го типа, было обнаружено, что инсулин гларгин и лираглутид эффективнее других препаратов справляются с поддержанием уровня глюкозы в крови в рекомендуемом диапазоне.

Страдающие диабетом люди, которым удается поддерживать уровень глюкозы в крови в диапазоне, близком к нормальному, обычно имеют гораздо меньший риск развития осложнений диабета, таких как заболевания нервов, почек и глаз. Большинству людей с диабетом 2-го типа с течением времени требуется более одного лекарства для контроля уровня сахара. Хотя среди медицинских работников существует общее мнение о том, что метформин в сочетании с диетой и физическими упражнениями является лучшим ранним подходом к лечению диабета, нет единого мнения о том, каким должен быть следующий этап лечения.

Запущенное в 2013 году исследование «Подходы к снижению гликемии при диабете: сравнительное исследование эффективности» (GRADE) проводилось в 36 исследовательских центрах США. Оно было разработано для сравнения четырех основных препаратов, одобренных FDA для лечения диабета в сочетании с метформином. Основные результаты исследования были опубликованы в The New England Journal of Medicine.

«Это исследование было разработано, чтобы предоставить медицинским работникам важную информацию о том, как вести долгосрочное лечение диабета 2-го типа, — говорит Генри Берч (Henry Burch) из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США. — Оно стало необходимым шагом к прецизионной медицине в лечении диабета, поскольку теперь результаты можно использовать в процессе принятия решений для каждого отдельного пациента с учетом их контроля уровня глюкозы, того, насколько хорошо переносятся лекарства, и других факторов».

В исследовании приняли участие 5047 человек с диабетом 2-го типа из разных расовых и этнических групп, которые уже принимали метформин. Участники были случайным образом помещены в одну из четырех групп. Три группы принимали метформин плюс лекарство, повышающее уровень инсулина: ситаглиптин, лираглутид или глимепирид. Четвертая группа принимала метформин и инсулин гларгин U-100, инсулин длительного действия.

В среднем после четырех лет наблюдения исследование показало, что участники, принимавшие метформин плюс лираглутид или инсулин гларгин, достигали и поддерживали целевой уровень глюкозы в крови в течение более длительного времени по сравнению с ситаглиптином или глимепиридом. По сравнению с ситаглиптином, который оказался наименее эффективным, препараты-лидеры поддерживали нужный уровень глюкозы на полгода дольше. Эффекты лечения не различались в зависимости от возраста, пола, расы или этнической принадлежности.

Однако ни одна из комбинаций не превзошла другие в подавляющем большинстве случаев. Хотя средний уровень глюкозы в крови снижался во время исследования, почти три четверти всех участников не смогли поддерживать целевой уровень в течение четырех лет. «Исследование эффективно показало, какие препараты лучше всего работали для достижения и поддержания целевых уровней глюкозы в крови с течением времени, но нам необходимо разработать еще более эффективные стратегии для долгосрочного поддержания приемлемого уровня глюкозы, — говорит руководитель исследования Дэвид Натан, директор Диабетического центра Массачусетской больницы общего профиля, Бостон. — У нас еще много работы, например, оценка других вмешательств и комбинаций лечения, чтобы помочь людям с диабетом 2-го типа достичь долгосрочного контроля уровня глюкозы».

В испытании оценивались и побочные эффекты лекарств. Тяжелая гипогликемия в целом была редкостью, но затрагивала большее количество участников, получавших глимепирид (2,2 %). Желудочно-кишечные симптомы чаще встречались в группе лираглутида, чем в трех других группах лечения. Кроме того, в среднем участники всех лечебных групп похудели. За четыре года люди в группах лираглутида и ситаглиптина потеряли больше веса (в среднем 3,17 и 1,8 килограмма соответственно), чем в группах гларгина и глимепирида (менее 0,9 килограмма).