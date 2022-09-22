Джеймс Мэй попал в аварию и сильно пострадал на съемках передачи Grand Tour

Вадим Карасев

Джеймс Мэй - телеведущий, которого многие могут помнить по легендарной передаче Top Gear. Сейчас он занимается съемками другого шоу - Grand Tour. В ходе съемок одной из сцен, когда Мэй должен был проехать по очень узкому коридору, в условиях ограниченного освещения или полного его отсутствия на некоторых участках, ведущий, к сожалению, врезался в стену. И получил довольно серьезные травмы головы и ребер. На съемках, конечно, были медики. Им удалось быстро остановить кровь и помочь ведущему. Сообщается, что Джеймс Мэй уже полностью в строю.