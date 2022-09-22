Елена Ваенга опубликовала редкий снимок молодого мужа, сопроводив его странной подписью
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Елена Ваенга опубликовала редкий снимок молодого мужа, сопроводив его странной подписью

Елена Ваенга опубликовала редкий снимок молодого мужа, сопроводив его странной подписью
Певица Елена Ваенга не афиширует личную жизнь. Елена Ваенга порадовала своих поклонников редким снимком молодого мужа. Артистка выставила любимого в белых одеждах. Певица абсолютно счастлива вместе с музыкантом Романом Садырбаевым, который младше нее на шесть лет. Правда, подпись под ярким кадром встревожила народ. Вокалистка запечатлела мужа на яхте во время отдыха. Отпуск в Крыму исполнительница совмещает с концертами. Роман был запечатлен в белой тунике и с платком на голове. В таком необычном виде Садырбаев походил на шейха. Однако фанатов удивил не внезапный образ мужчины, а подпись Елены к публикации.
«Роман. Я ухожу из дома!» - объявила Ваенга без всяких объяснений. Встревоженные поклонники попытались выяснить у Ваенги, что это значит. Но она не ответила на вопросы. Напомним, Елена Ваенга в 2016 году обрела женское счастье в объятиях музыканта Роман Садырбаева. Певица вышла замуж за любимого, пережив разрыв с продюсером Иваном Матвиенко. Несколько лет Елена тайно жила с Романом без штампа в паспорте. Потому, когда в 2012 году стало известно о беременности певицы, все сильно удивились и стали гадать, кто же отец будущего малыша.
Личность возлюбленного Ваенга категорически отказывалась раскрывать. Тайное стало явным уже после появления на свет сына Вани. Как потом рассказывала исполнительница, с Садырбаевым она познакомилась в общественном транспорте. В отношениях у творческой пары по сей день царит идиллия. Супруги наслаждаются чувствами друг к другу.
# Шоу-бизнес Ваенга Елена
По материалам: z-aya

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