Елена Ваенга опубликовала редкий снимок молодого мужа, сопроводив его странной подписью

Певица Елена Ваенга не афиширует личную жизнь. Елена Ваенга порадовала своих поклонников редким снимком молодого мужа. Артистка выставила любимого в белых одеждах. Певица абсолютно счастлива вместе с музыкантом Романом Садырбаевым, который младше нее на шесть лет. Правда, подпись под ярким кадром встревожила народ. Вокалистка запечатлела мужа на яхте во время отдыха. Отпуск в Крыму исполнительница совмещает с концертами. Роман был запечатлен в белой тунике и с платком на голове. В таком необычном виде Садырбаев походил на шейха. Однако фанатов удивил не внезапный образ мужчины, а подпись Елены к публикации.«Роман. Я ухожу из дома!» - объявила Ваенга без всяких объяснений. Встревоженные поклонники попытались выяснить у Ваенги, что это значит. Но она не ответила на вопросы. Напомним, Елена Ваенга в 2016 году обрела женское счастье в объятиях музыканта Роман Садырбаева. Певица вышла замуж за любимого, пережив разрыв с продюсером Иваном Матвиенко. Несколько лет Елена тайно жила с Романом без штампа в паспорте. Потому, когда в 2012 году стало известно о беременности певицы, все сильно удивились и стали гадать, кто же отец будущего малыша.Личность возлюбленного Ваенга категорически отказывалась раскрывать. Тайное стало явным уже после появления на свет сына Вани. Как потом рассказывала исполнительница, с Садырбаевым она познакомилась в общественном транспорте. В отношениях у творческой пары по сей день царит идиллия. Супруги наслаждаются чувствами друг к другу.