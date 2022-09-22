Еврокомиссия задумалась над выдачей виз россиянам после объявления мобилизации
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Еврокомиссия задумалась над выдачей виз россиянам после объявления мобилизации

Еврокомиссия задумалась над выдачей виз россиянам после объявления мобилизацииЕК обсуждает со странами ЕС выдачу гуманитарных виз россиянам после объявления мобилизации

Еврокомиссия (ЕК) задумалась над выдачей виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления в России частичной мобилизации. Об этом заявила в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анита Хиппер, передает ТАСС.

Комиссия уже ведет обсуждение вопроса со странами Европейского союза (ЕС). «Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище», — заявила Хиллер в ответ на вопрос о необходимости выдачи виз уклоняющимся от мобилизации.

Ранее власти Балтии, Польша и Финляндия заявили о запрете для россиян выезжать на территории их стран. 31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

21 сентября Латвия отказалась в целях безопасности власти выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые избегают мобилизации на территории своей страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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