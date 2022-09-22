Еврокомиссия заявила о намерении России «стереть с лица земли» Украину

Вадим Карасев

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия намерена «стереть с лица земли» Украину

Россия намерена «стереть с лица земли» Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Она также назвала российскую специальную военную операцию на Украине «войной автократии против демократии», нападением на западный миропорядок и ценности. Глава ЕК напомнила, что Евросоюз с первых дней конфликта помогает Украине «вооружением, финансовой помощью, поддержкой беженцев».

Она отметила, что санкции ЕС показывают эффективность против России, поскольку российская промышленность «разорвана в клочья», а «финансовая система находится в реанимации». При этом дер Ляйен признала, что санкции ЕС вызвали энергетический кризис, который «ложится тяжелым временем на плечи потребителей в Европе».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженным силам России и республик Донбасса на Украине противостоит не только украинская армия, но и военная машина коллективного Запада. Он также отметил, что западные страны стали сторонами российско-украинского конфликта из-за поставок оружия.