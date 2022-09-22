Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
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Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой

Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитойПользователь Reddit захотел переехать в Россию после стрима россиянина с газовой плитой

Пользователи сайта Reddit отреагировали на трансляцию россиянина, который круглосуточно стримил работающую газовую плиту.

Некоторые читатели портала позавидовали жителям России из-за низких цен на газ.

«Европейцам лучше не смотреть это, иначе можно получить сердечный приступ», — заявил юзер с ником Nishinoa. «Нам всем не поздоровится, когда наступит зима...», — предрек комментатор с ником Physical-South-3564. «Это определенно стоит того, чтобы переехать в Россию», — выразил мнение пользователь No_Influence_666.

Популярный видеостриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт жителя Ростова-на-Дону из-за «нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch».

Прямой эфир, зрителям которого показывали горящие газовые конфорки под композиции «Сектора газа», запустил житель Ростова-на-Дону под ником russiangas1. «Из России с любовью», — подписал он стрим. В описании канала юзер указал: «Русский парень тратит газ сколько хочет всего за 1,44 евро (86 рублей по текущему курсу — «прим. Ленты.ру») в месяц». Мужчина не выключал горящую конфорку, когда уходил из дома. По возвращении он включал остальные три конфорки.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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