Евросоюз расширит санкции против руководства России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Евросоюз расширит санкции против руководства России

Евросоюз расширит санкции против руководства России

Евросоюз расширит санкции против руководства РоссииБоррель: ЕС введет новые санкции против руководства России за референдумы в Донбассе

Европейский союз объявил о намерении ввести в отношении России новые санкции. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

По его словам, дополнительные ограничения коснутся российского руководства и будут введены как можно скорее.



Детали нового пакета санкций

Как сообщил Боррель, в санкционный список войдут лица, вовлеченные в организацию референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, а также россияне, ответственные за «другие нарушения международного права». Кроме того, он отметил, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными.

Боррель также добавил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились продолжать поставки вооружений Украине. При этом он отказался уточнять, кто попадет в новый санкционный список или о какой именно военной помощи идет речь. В то же время глава евродипломатии выразил мнение, что новые меры будут приняты «единодушно». По данным агентства, восьмой пакет санкций может быть утвержден в середине октября.

О деталях нового пакета санкций ранее сообщила газета Politico. По данным издания, среди предлагаемых мер будут ограничение цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.



Реакция Запада на референдумы

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов. В свою очередь, помощник президента США Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отказался признавать референдумы на Украине. Политик назвал их фиктивными, так как они, по его словам, «не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом».

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Евросоюз расширит санкции против руководства России
Евросоюз расширит санкции против руководства России
Красота и атмосфера заброшенных мест (19 фото)
Красота и атмосфера заброшенных мест (19 фото)
Марк Цукерберг станет отцом в третий раз
Марк Цукерберг станет отцом в третий раз
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась сержантом спецназа
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась
Сентябрьское обновление Xbox уже доступно: список изменений
Сентябрьское обновление Xbox уже доступно: список изменений
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его новой жены
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его
Ксению Алферову хотели посадить
Ксению Алферову хотели посадить
Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
Настя Ивлеева открыла все нараспашку для новых мужчин
Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Директор Ольги Бузовой потерял миллионы из-за паники
Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт

Топ на сегодня

Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусом
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал парик. Я в 14 лет стал мужчиной»
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал

Еще по теме

Украина вводит дополнительные санкции в отношении лиц, причастных к российской агрессии
Раскрыта позиция G20 по санкциям против России
В Евросоюзе выступили за создание независимого суда по Украине
США могут ввести новые антироссийские санкции, на этот раз против руководства ГРУ