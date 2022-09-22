Евросоюз расширит санкции против руководства России

Вадим Карасев

Боррель: ЕС введет новые санкции против руководства России за референдумы в Донбассе

Европейский союз объявил о намерении ввести в отношении России новые санкции. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

По его словам, дополнительные ограничения коснутся российского руководства и будут введены как можно скорее.

Детали нового пакета санкций

Как сообщил Боррель, в санкционный список войдут лица, вовлеченные в организацию референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, а также россияне, ответственные за «другие нарушения международного права». Кроме того, он отметил, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными.

Боррель также добавил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились продолжать поставки вооружений Украине. При этом он отказался уточнять, кто попадет в новый санкционный список или о какой именно военной помощи идет речь. В то же время глава евродипломатии выразил мнение, что новые меры будут приняты «единодушно». По данным агентства, восьмой пакет санкций может быть утвержден в середине октября.

О деталях нового пакета санкций ранее сообщила газета Politico. По данным издания, среди предлагаемых мер будут ограничение цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Реакция Запада на референдумы

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов. В свою очередь, помощник президента США Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отказался признавать референдумы на Украине. Политик назвал их фиктивными, так как они, по его словам, «не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом».

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.