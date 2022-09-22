Финансовая сторона жизни разных знаков зодиака на ближайшие три недели

Согласно восточной астрологии, 17 сентября 2022 года произошел переход Солнца в созвездие Девы. Это астрологическое событие оказывает значительное влияние на энергетику людей и их финансовую сторону жизни. Все процессы как бы замедляются, поэтому людям приходится прилагать значительно больше усилий, чтобы заработать денег. Что ждет представителей разных знаков зодиака в ближайшие три недели, рассказывает астролог Анна Кулиш.

Овен





Овнам следует обратить внимание на незавершенные дела. Все, что вы не смогли закончить ранее, отложили на потом, к чему долго не возвращались, будет реализовываться более успешно, чем любые новые проекты. Это даст возможность хорошо заработать в текущий период времени.

Телец





Тельцы могут рассчитывать на доход, который будет приходить от творческого процесса. Этому также будет способствовать общение в профессиональной сфере, восстановление утраченных связей, новые знакомства. Но в этот период вам придется отчаянно бороться с ленью и пассивностью.

Близнецы





У Близнецов на первое место выходит тема семьи и домашних проблем, которые будут связаны с поездками, встречами, поддержкой своих близких. Эти рутинные дела не дадут возможности реализовать себя в профессиональной сфере и заработать денег, поэтому придется включить режим строгой экономии.

Рак





В течение трех недель Раки будут крутиться, как белки в колесе, на них одно за другим станут наваливаться разные события. Придется решать сложные задачи, на которые не будет хватать времени. Заработки будут частыми, но небольшими, зато вы получите бесценный опыт, который принесет плоды в будущем.

Лев





У Львов наступает благоприятный период для начала новых творческих проектов и реализации давно задуманных планов. Удачными окажутся любые финансовые операции, сделки купли-продажи, заключение договоров. Все это может принести большой доход в перспективе, но и в течение этих недель страдать от безденежья вы не будете.

Дева





Девам нужно позаботиться о своем моральном и физическом состоянии. В этот период не исключены психологические перегрузки, капризы и перепады настроения. Хорошо будет получаться то, что связано с творчеством, обучением, освоением новых технологий. Доходы будут небольшими, но стабильными.

Весы





Представителей этого знака ждут необычные и непредвиденные дела, которые могут стать новым источником дохода. Но для этого вам придется углубиться в новую для себя тему и, возможно, пойти на риск, меняя сферу своей профессиональной деятельности. Не теряйте оптимизма и уверенности в своих силах, даже если не все будет проходить гладко.

Скорпион





Скорпиону в ближайшее время не следует начинать никаких новых проектов, они могут оказаться неудачными. Постарайтесь сконцентрироваться на текущих задачах и доделать все старые дела. Займитесь повышением своего профессионального уровня, это может принести хороший доход в будущем. Тщательно рассчитывайте свой бюджет и не сорите деньгами — сейчас для этого не самый подходящий период.

Стрелец





Стрельцам придется бороться с депрессией и плохим самочувствием, но это не отразится на их успехах в профессиональной сфере и умении зарабатывать деньги. Природная энергичность и уверенность в своих силах помогут преодолеть трудный период. Возможны непредвиденные расходы, связанные с помощью близким людям.

Козерог





У Козерогов в течение предстоящих трех недель несколько раз могут поменяться планы. Это будет связано с неожиданным предложением относительно новой работы и новых источников дохода. Вы будете в затруднительном положении, но все же придется сделать выбор в пользу будущих перспектив и карьерного статуса.

Водолей





Водолеям в ближайшие недели предстоит смена работы на более перспективную и высокооплачиваемую. Но первое время вам придется испытывать значительное психологическое напряжение и много времени уделять обучению. Это будет интересный опыт, который принесет существенные плоды — вы навсегда забудете о материальных проблемах.

Рыбы





Рыбам следует сделать акцент на партнерстве и участии в коллективных проектах, они могут принести неожиданно хороший доход. Возможны дальние командировки и заработки вдали от дома. Постарайтесь не делиться своими планами с незнакомыми людьми, сейчас велика вероятность столкнуться с мошенниками.