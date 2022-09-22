Фитнес-модель рассказала о переписках с Адамом Ливайном. Она стала пятой женщиной, обвинившей его во флирте

Вадим Карасев

Фитнес-модель Эшли Рассел рассказала в инстаграме*, что женатый солист группы Maroon 5 Адам Ливайн флиртовал с ней. Ранее в том же его обвинили еще четыре девушки: одна из них рассказала, что у них были отношения на протяжении года, а другая намекнула на интимную связь.

21-летняя Рассел, которая ведет в инстаграме* аккаунт на четыре тысячи подписчиков, рассказала, что Ливайн постоянно смотрит ее сторис и лайкает посты, а также пишет ей в директ. В сообщениях он делал ей комплименты по поводу ее фигуры.

Он сказал, что он "большой любитель фитнеса", а у меня есть фитнес-аккаунт.





Эшли Рассел

Девушка заявила, что не понимала, для чего он ей пишет, учитывая его возраст и то, что он женат, но ей было интересно, как далеко зайдет их общение.

Я думаю, что это проявление неуважения к женщине. Мне очень грустно, что он женат и делает такие незрелые вещи, — сказала Эшли, отметив, что среди тех, кто обвинил музыканта во флирте, есть только очень молодые девушки, в то время как Ливайну уже 43 года.

Скандал вокруг музыканта начался после того, как несколько дней назад модель Самнер Строу опубликовала видеообращение и рассказала про роман с Ливайном. Музыкант также сказал Строу, что хочет назвать своего новорожденного ребенка ее именем.

После этого Ливайн принес публичные извинения, однако все равно столкнулся с осуждением со стороны многих известных женщин, в том числе Эмили Ратаковски.

Напомним, Адам Ливайн более восьми лет женат на модели Бехати Принслу. Сейчас пара ждет своего третьего ребенка.

Ксения Смирнова