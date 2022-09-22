Фотографии, которые успели сделать в самый подходящий момент (15 фото)
Сегодня, 02:30 Вадим Карасев
Есть в случайностях что-то магическое. Когда разные вещи оказываются в одно и то же время в одном и том же месте - это же невероятно редкая удача. Обычно такие ситуации мимолетны. Но эти счастливчикам удалось заснять их на камеру в самый подходящий момент.
Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбу
Фото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сестру
Эта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснула
Сфотографировал, как я бью током свою девушку
Пёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видеть
Мимо
В очереди на подъемник в Уистлере, Канада
Хотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планы
Мы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетев
Фото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меня
Друг поймал идеальный момент смены рекламных плакатов
Сделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сына
Когда две кошки зевнули одновременно
Лучший прыжок!
Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда
Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбу
Фото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сестру
Эта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснула
Сфотографировал, как я бью током свою девушку
Пёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видеть
Мимо
В очереди на подъемник в Уистлере, Канада
Хотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планы
Мы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетев
Фото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меня
Друг поймал идеальный момент смены рекламных плакатов
Сделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сына
Когда две кошки зевнули одновременно
Лучший прыжок!
Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда
По материалам: триникси