Фотографии, которые успели сделать в самый подходящий момент (15 фото)

Вадим Карасев

Есть в случайностях что-то магическое. Когда разные вещи оказываются в одно и то же время в одном и том же месте - это же невероятно редкая удача. Обычно такие ситуации мимолетны. Но эти счастливчикам удалось заснять их на камеру в самый подходящий момент.Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбуФото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сеструЭта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснулаСфотографировал, как я бью током свою девушкуПёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видетьМимоВ очереди на подъемник в Уистлере, КанадаХотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планыМы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетевФото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меняДруг поймал идеальный момент смены рекламных плакатовСделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сынаКогда две кошки зевнули одновременноЛучший прыжок!Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда