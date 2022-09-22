Фотографии, которые успели сделать в самый подходящий момент (15 фото)
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Фотографии, которые успели сделать в самый подходящий момент (15 фото)

Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбуЕсть в случайностях что-то магическое. Когда разные вещи оказываются в одно и то же время в одном и том же месте - это же невероятно редкая удача. Обычно такие ситуации мимолетны. Но эти счастливчикам удалось заснять их на камеру в самый подходящий момент.

Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбу


Фото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сестру

Фото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сестру
Эта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснула

Эта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснула
Сфотографировал, как я бью током свою девушку

Сфотографировал, как я бью током свою девушку
Пёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видеть

Пёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видеть
Мимо

Мимо
В очереди на подъемник в Уистлере, Канада

В очереди на подъемник в Уистлере, Канада
Хотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планы

Хотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планы
Мы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетев

Мы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетев
Фото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меня

Фото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меня
Друг поймал идеальный момент смены рекламных плакатов

Друг поймал идеальный момент смены рекламных плакатов
Сделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сына

Сделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сына
Когда две кошки зевнули одновременно

Когда две кошки зевнули одновременно
Лучший прыжок!

Лучший прыжок!
Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда

Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда
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По материалам: триникси

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