Гарик Харламов рассказал о планах на личную жизнь
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Гарик Харламов рассказал о планах на личную жизнь

Гарик Харламов рассказал о планах на личную жизнь
Артист Гарик Харламов поделился планами на жизнь. Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году, после семи лет брака. Но сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают дочку Анастасию, которой в этом году исполнилось восемь лет. Конечно же, взгляды поклонников были обращены на знаменитостей — когда и с кем они устроят свою личную жизнь? Как известно, у Кристины на сегодняшний день с этим все в порядке. Звезда сериала «Интерны» встречается с 27-летним красавцем Романом Евдокимовым — актёром театра Ермоловой, в котором служит и сама Асмус.
А вот Гарик Харламов пока так и не нашел новую спутницу жизни после скандального расставания с Кристиной. Хотя после развода ему часто приписывали новые романы. Сначала его возлюбленной называли актрису Яну Кошкину, потом — Екатерину Ковальчук. С последней он несколько раз выходил в свет. Артист даже познакомил Екатерину со своей мамой, и она осталась высокого мнения об актрисе, что было очень важно для шоумена. Харламов и Ковальчук никак это не комментировали, но теперь поклонники уверены: их отношения закончились. Харламов в последнее время везде появляется один. А теперь шоумен заявил, что вообще не собирается жениться снова. Хотя бы в ближайшее время. «Хочу ли я брака? Хорошее дело браком не назовут, и мы это знаем. Я пока одинокий волк… После восьми лет одного брака и восьми лет второго самое лучшее — это побыть немножечко одному», — поделился шоумен. Как пишет «Пятый канал», Харламов признался, что «счастлив в статусе холостяка».
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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