Глава Microsoft «полностью уверен», что покупка Activision Blizzard будет одобрена регуляторами

Вадим Карасев





В сентябре у Microsoft возникли проблемы с одобрением сделки по приобретению Activision Blizzard. В Британии и Европе регулирующие органы объявили об углубленной проверке сделки, и это может затянуть поглощение издательства, либо вовсе ему помешать.

Однако, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что он «полностью уверен» в том, что приобретение Activision Blizzard получит одобрение регулирующих органов. Он сообщил Bloomberg, что сделка такого масштаба, само собой, подвергается глубокому изучению, но это не говорит о проблемах.

Наделла также отметил в интервью Bloomberg, что Microsoft является четвертым или пятым по величине игроком в индустрии видеоигр, а компания Sony с Playstation имеет позиции гораздо выше: «Так что, если речь идет о конкуренции, давайте устроим конкуренцию», — сказал Наделла.