Ирина Хакамада дала совет, как жить в нынешнее время

Политик Ирина Хакамада считает, что сейчас бесполезно слушать прогнозы. В прошлом известный политик, а ныне коуч Ирина Хакамада в своих социальных сетях часто дает советы на самые разные темы. На этот раз Ирина Муцуовна высказалась на фоне событий, происходящих в мире. В сложные переломные моменты люди всегда читают прогнозы — экономические, политические, астрологические. Всех интересует, как дальше будут развиваться события. Ирина Хакамада рассказала, стоит ли доверять таким прогнозам, и объяснила свою точку зрения.«Во времена такой турбулентной ситуации прогнозы не работают. Их просто не существует. Я уверена, что сегодня спрогнозировать будущие события не может никто в мире, начиная с людей, стоящих на самых высших позициях. Вы можете прогнозировать, только опираясь на последовательность событий в прошлом. Хаос создает другие, нелинейные последовательности, и любой прогноз будет ложным. Если вы будете ориентироваться в своем бизнесе или личной жизни на эти прогнозы, вы точно совершите ошибку. Здесь важна интуиция и умение жить в моменте. Когда вы живете в моменте и вы сбалансированы душевно и спокойно, ваша нервная система не находится в состоянии невроза, в этом случае «чуйка» сработает, и вы вне всякого опыта почувствуете, что вам делать», — высказалась Ирина Хакамада.